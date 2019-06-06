Надежда Мейхер и Даша Астафьева вспомнили о "боевом раскрасе" из 90-х

Надежда Мейхер, Даша Астафьева и другие известные украинские певицы и ведущие решили порассуждать о том, каким был макияж в стиле 90-х. Так, журналисты программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на канале "Україна", узнали у артистов, помнят ли они тренды макияжа 90-х годов, какие техники и цвета предпочитали и изменились ли их предпочтения сегодня.

Провести несколько часов в салоне красоты перед выходом в люди для современных женщин – обычное дело. Выбор прически, потом под нее мейкап, и все это должно подходить еще и к одежде. Телеведущая Снежана Егорова вспоминает: в начале 90-х даже такого понятия, как "салон красоты", не существовало.

"Какие салоны? Вы серьезно? У нас были парикмахерские, в которых, чтобы помыть голову надо было так ее опустить, чтобы все потекло. И какой макияж? – вспоминает телеведущая Снежана Егорова в программе "Ранок з Україною". – А помада – это вообще была проблема! Когда понемногу начались коммерческие времена, то привозили из Польши. За бешеные деньги продавали. И они были страшные – скатывались на губах, имели неприятных запах и, вообще, мне кажется, что это был яд!".

Телеведущая Снежана Егорова (фото: пресс-служба)

Поэтому мейкап женщины в 90-е делали в основном дома и самостоятельно. Иногда могли попросить помощи у подруг или, например, у мамы... Но тренд тогда был один – как можно ярче.

"У меня зеленые глаза, и я красила синие тени – очень яркий мейкап был", – комментирует Даша Астафьева в эфире канала "Україна".

И Даша не одна такая. Мила Нитич, например, тоже предпочитала "эффект радуги".

"Я помню голубые тени, розовая помада – были в нашей стране такие яркие тенденции. Это еще называли "боевой раскрас", – рассказала Мила Нитич в "Ранку з Україною".

Певица Надежда Мейхер (фото: instagram.com/nadyameiher)

А вот Надежда Мейхер вспоминает все в деталях.

"Помады были какие-то фиолетовые, серые. Такие цвета, казалось бы, не очень яркие, но ядреные! – поделилась Надежда Мейхер в эфире канала "Україна". – Были тонкие брови – тогда все выщипывали себе их, и они были такие странные. Но тогда они воспринимались, как красота и часть образа"

И самое главное – яркий макияж в 90-е делали не просто, чтобы выделиться. Это был показатель достатка. Поэтому женщины в полном боевой раскраске ходили не только в кафе или на работу – с мейкапом занимались шейпингом, выходили в магазин под домом и даже просто выносили мусор.

Напомним, ранее Надежда Мейхер удивила историей из бурной юности. Артистка поблагодарила самого близкого и родного человека за любовь и поддержку.