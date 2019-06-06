Надія Мейхер і Даша Астаф'єва згадали про "бойову розкраску" з 90-х

Надія Мейхер, Даша Астаф'єва та інші відомі українські співачки і ведучі вирішили поговорити про те, яким був макіяж в стилі 90-х. Так, журналісти програми "Ранок з Україною", яка виходить по буднях о 6:30 на каналі "Україна", дізналися у артистів, чи пам'ятають вони тренди макіяжу 90-х років, які техніки і кольори обирали і чи змінилися їхні уподобання сьогодні.

Провести кілька годин у салоні краси перед виходом у люди для сучасних жінок – звична справа. Вибір зачіски, потім під неї мейк-ап, і все це має пасувати ще й до одягу. Телеведуча Сніжана Єгорова пригадує: на початку 90-тих навіть такого поняття, як салон краси, не існувало.

"Які салони? Ви серйозно? У нас були перукарні, де щоб помити голову треба було так опустити голову, щоб все потекло. Який макіяж? – пригадує телеведуча Сніжана Єгорова в програмі "Ранок з Україною". – А помада – це взагалі була проблема! Коли потроху розпочалися комерційні часи, то привозили з Польщі. За шалені гроші продавали. І вони були страшні – скатувалися на губах, мали неприємних запах і, взагалі, мені здається, що це була отрута!".

Телеведуча Сніжана Єгорова (фото: прес-служба)

Тому мейк-ап жінки у 90-ті робили здебільшого вдома та власноруч. Іноді могли попросити допомоги у подруг чи, наприклад, у мами… Але тренд тоді був один: якомога яскравіше.

"У мене зелені очі, і я фарбувала сині тіні – дуже яскравий мейкап був", – коментує Даша Астаф’єва в ефірі каналу "Україна".

І Даша не одна така. Міла Нітіч, наприклад, теж віддавала перевагу "ефекту веселки".

"Я пам’ятаю блакитні тіні, рожева помада – були в нашій країні такі яскраві тенденції. Це ще називали "бойове розфарбування", – розповіла Міла Нітіч в "Ранку з Україною".

Співачка Надія Мейхер (фото: instagram.com/nadyameiher)

А от Надія Мейхер пригадує все в деталях.

"Помади були якісь фіолетові, сірі. Якісь кольори, здавалося б не дуже яскраві, але добряче насичені! – поділилася Надія Мейхер в ефірі каналу "Україна". – Були тонкі брови – тоді всі вищипували собі їх, і вони були такі дивні. Але тоді вони сприймалися, як краса і частина образу".

І що найголовніше – яскравий макіяж у 90-ті робили не просто, щоб виділитися. Це був показник достатку. Тому жінки у повному бойовому розфарбуванні ходили не тільки в кафе чи на роботу – з мейк-апом займалися шейпінгом, виходили у магазин під будинком і навіть просто виносили сміття.

Нагадаємо, раніше Надія Мейхер здивувала історією з бурхливої юності. Артистка подякувала найближчій і найріднішій людині за любов і підтримку.