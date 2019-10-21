"Надела все лучшее сразу": Слава из НеАнгелов похвасталась эффектным образом

Артистка примерила кожаные брюки
Слава Каминская сейчас вместе с коллегой по группе НеАнгелы Викой колесит по Украине - артистки отправились в тур в поддержку нового альбома "13". Для выхода на сцену певица выбирает эффектные и откровенные образы - так, в Полтаве она была в черном боди и пышной прозрачной юбке с оборками, которая позволила полюбоваться на ее стройные ножки. Новый лук звезды также весьма впечатляющий.
Снимком Слава поделилась на своей странице в Instagram. Певица позирует в длинном бархатном платье винного цвета с пикантным разрезом на бедре и глубоким декольте. Дополняют аутфит черные кожаные брюки и куртка, а также широкий пояс из того же материала, подчеркнувший тонкую талию Каминской. Стильный образ завершают распущенные волосы и помада в тон платья.
Девушка позирует у витрины магазина, где на полках стоят духи и предметы одежды, задумчиво глядя в пол и слегка выставив вперед одну ногу.
Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)
"Я надела все лучшее сразу", - с юмором прокомментировала снимок исполнительница.
Поклонникам пришелся по душе яркий лук Славы, о чем они сообщили в комментариях, осыпав ее комплиментами.
Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)
Напомним, Слава Каминская разоткровенничалась о личной жизни и призналась, что после развода у нее уже новые отношения. Однако детали певица раскрывать не стала.
Ранее Слава Каминская поделилась атмосферными фото из Чернобыля, где побывала с друзьями.