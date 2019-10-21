ru
ua

"Одягла все краще відразу": Слава з НеАнгелів похвалилася ефектним образом

Новини » Новини шоу-бізнесу   

Артистка приміряла шкіряні штани

Слава Камінська зараз разом з колегою по групі НеАнгели Вікою колесить по Україні - артистки вирушили в тур на підтримку нового альбому "13". Для виходу на сцену співачка вибирає ефектні і відверті образи - так, у Полтаві вона була в чорному боді і пишній прозорій спідниці з оборками, яка дозволила помилуватися на її стрункі ніжки. Новий лук зірки також вельми вражаючий.

Знімком Слава поділилася на своїй сторінці в Instagram. Співачка позує у довгій оксамитовій сукні винного кольору з пікантним розрізом на стегні і глибоким декольте. Доповнюють аутфит чорні шкіряні штани і куртка, а також широкий пояс з того ж матеріалу, який підкреслив тонку талію Камінської. Стильний образ завершують розпущене волосся і помада в тон сукні.

Дівчина позує біля вітрини магазину, де на полицях стоять духи і предмети одягу, задумливо дивлячись у підлогу і злегка виставивши вперед одну ногу.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

"Я одягла все краще відразу", - з гумором виконавиця прокоментувала знімок.

Шанувальникам припав до душі яскравий лук Слави, про що вони повідомили у коментарях, обсипавши її компліментами.

  • Лялька!
  • Дуже круто ,мені подобається
  • Просто Wow!!! Мені ДУЖЕ подобається!!!
  • Суцільний секас
  • Ааааай яка
  • Обожнюю Ваш іскрометний гумор)))
  • ПоЯс просто мрія!
  • Розкіш!!!
  • Красуня
  • Слава яка ж Ти ідеальна
  • КРАСИВА
  • Діва

Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, Слава Камінська розговорилася про особисте життя і зізналася, що після розлучення у неї вже нові відносини. Однак деталі співачка розкривати не стала.

Раніше Слава Камінська поділилася атмосферними фото з Чорнобиля, де побувала з друзями.

Очей не відвести: Олена Зеленська показала перший образ для поїздки в Японію Тарас Тополя показав ексклюзивне архівне відео сім'ї у новому кліпі гурту "Антитіла"
Читати всі новини