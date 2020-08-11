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Начинаю влюбляться: Слава Каминская заинтриговала страстным фото с Дикусаром

Автор: Марина Настевич

Певица активно готовится взять реванш на паркете Танцев со звездами

Не так давно стало известно, что солистка группы НеАнгелы Слава Каминская присоединилась к звездным участникам четвертого сезона обновленного проекта Танцев со звездами. Вскоре раскрылось и имя ее партнера, которым стал известный танцовщик и хореограф Дмитрий Дикусар. Певица поделилась в своем Instagram страстным фото с ним, чем не на шутку взволновала сеть и спровоцировала слухи об их романе.

На снимке пара запечатлена на природе. Слава позирует в серой майке и с соломенной шляпкой на голове. Ее волосы распущены, глаза закрыты и она нежно прижимается к Дмитрию, который стоит позади и игриво кусает ее за шляпу.

"Начинаю влюбляться... В танцы. Какой первый танец ждёте от нашей пары?" - интригующе подписала кадр Каминская.

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Слава Каминская поделилась игривым фото с Дмитрием Дикусаром (фото: instagram.com/babaslavka)

Мнения и пожелания поклонников разделились, но все они уверены, что за этой парой будет очень интересно наблюдать и они зажгут на паркете.

  • Во всех танцах ты будешь огонь
  • Похоже на свадьбу после проекта. Вы друг другу подходите. Как две капли воды
  • Прикольный коктейль Дима и Слава. Ему Санта Димопулос мне кажется больше подошла бы в пару
  • ну вот нравитесь, мне кажется Вам идут красивые мужчины
  • Та побыстрей бы уже финал.
  • Опааааа!!!! Танцам быть и Вы будете все-таки танцевать. Крутоооо
  • Жду чтоб пара сложилась)
  • Классные, очень рада за ваше счастье
  • Танго
  • Страстный танец
  • Как вам повезло с Дикусаром) Амплитудный, статный мужчина)))
  • Румбу!!! Вам повезло с партнёром, уверена вы будете сильной парой!!
  • Блін, всі такі класні цього сезону...

Скриншот комментариев

Ранее Слава из НеАнгелов взбудоражила сеть нежным поцелуем с экс-супругом Эдгаром Каминским.

Также мы писали, что Слава Каминская в купальнике с принтом анималье и прозрачной красной накидке покорила стройной фигурой.

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