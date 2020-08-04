Тотальное взаимопонимание: Слава из НеАнгелов взбудоражила сеть нежным поцелуем с экс-супругом

Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)

Певица рассказала об отношениях с бывшим мужем

Слава Каминская из группы НеАнгелы сложно переживала развод с пластическим хирургом Эдгаром Каминским. Но каждый из них успешно устроил личную жизнь и, невзирая на обиды и разногласия, они сумели достичь взаимопонимания, поставив на первое место интересы детей. Певица периодически показывает совместные фото с бывшим в качестве доказательства того, что даже после развода вполне возможно сохранить доверительные и теплые отношения с экс-благоверным.

На свежих кадрах Слава без макияжа запечатлена вместе с Эдгаром. На одном из снимков она лежит у него на плеч, на втором - бывший муж нежно целует ее в щеку.

Фото родителей сделали их дочь и сын: первую — Леонард, вторую — Лаура. Слава порассуждала на тему отношений в паре после разрыва и влияние ситуации на детей.

Слава Каминская показала трогательные фото с бывшим мужем (фото: instagram.com/babaslavka)

"Когда заканчиваются отношения, любовь обязательно трансформируется. И мне очень больно наблюдать за парами, чьи разборки молниеносно ломают судьбы, а дети превращаются в объект манипуляций. Мы с Эдгаром Каминским проделали длительную и важную работу, трансформиров любовь в дружбу, тотальное взаимопонимание и теплые доверительные отношения двоих осознанных родителей", - подписала душевные фото с экс-супругом певица.

Слава Каминская поделилась фото с экс-супргом, сделанные их детьми (фото: instagram.com/babaslavka)

Она уточнила, что сын и дочь получают достаточно внимания от обоих родителей. "Нам удается балансировать при сложных графиках и успешно менеджерить свободное от работы время, проводя его с Леоном и Лаурой, как вместе, так и по отдельности. Это не супер-сила, не что-то неземное или аномальное, это — норма. Именно такой подход я называю здоровыми отношениями. Положить свое эго на полочку, отпустить обиды и направить ситуацию на благо детей", - резюмировала артистка.

Напомним, что ранее Слава Каминская в купальнике с принтом анималье и прозрачной красной накидке покорила стройной фигурой.