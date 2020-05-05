ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Начать с белого листа: Наталья Могилевская сверкнула аппетитной грудью на пикантных фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.05.2020 - 10:28
Начать с белого листа: Наталья Могилевская сверкнула аппетитной грудью на пикантных фото
Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Певица примерила белоснежный пиджак на голое тело

Наталья Могилевская на карантине очень много занимается творчеством - певица готовится выпустить lounge edition альбома "Любовь — то велика сила" уже в мае этого года. А пока что она представила на суд поклонников вариант своего хита "Відірватись від землі" в новой джазовой интерпретации, который стал первым синглом с будущего релиза. На своей странице в Instagram звезда поделилась фото в пикантном образе и призналась, что в этом месяце у нее настроение начать все заново.

На снимках 44-летняя Могилевская позирует в белом пиджаке, под который не стала надевать нижнее белье. Эффектный образ артистка дополнила массивными украшениями и нежным макияжем. Одной рукой она прикрыла правый глаз и загадочно улыбается.

Начать с белого листа: Наталья Могилевская сверкнула аппетитной грудью на пикантных фото

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Наталья отметила, что один из этих кадров станет обложкой будущего альбома, и попросила фанов помочь ей определиться с выбором.

Начать с белого листа: Наталья Могилевская сверкнула аппетитной грудью на пикантных фото

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Это фото для меня символ новой страницы... Начать все с белого листа - вот настроение этого месяца. Вы помните это состояние? Оно обещает так много! Так хочется что-то сказать, написать, придумать себя заново... Нас учит этому Природа каждое утро, каждой весной, каждым ростком после пожара на пепелище... Я подготовила в этом месяце для вас много сюрпризов. Всех кто со мной на одной волне - приглашаю. И как обычно выбирайте лучшее фото нового проекта для обложки альбома "Любов - то велика сила", - поделилась певица.

Поклонники принялись осыпать Наталью комплиментами и делиться, какое фото им понравилось больше.

  • Из этих двух - первое. Желаю интересных новых творческих страниц!
  • Очень красиво....1
  • Только 1
  • Хорошо Вам в белом, Наташ! Очень красивый белый пиджак
  • Однозначно 1
  • Классная, украшения просто Вау. очень круто смотрится
  • Ви в всіх образах просто неймовірно ніжна,красива та елегантна. Неповторна краса
  • Вы очень вдохновляете
  • Образ СУПЕР
  • 1 красотка
  • Шикарная
  • завжди на висоті наша прикрасна і унікальна
  • 1! Вы просто супер!
  • Жги, Натали!!!
  • какая красива

Начать с белого листа: Наталья Могилевская сверкнула аппетитной грудью на пикантных фото

Скриншот комментариев (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Ранее Наталья Могилевская рассказала о пикантном конфузе и раскрыла секрет откровенных нарядов.

Такой меня еще не видели никогда: Наталья Могилевская рассказала, как карантин изменил ее Нужно потерпеть: Наталья Могилевская нашла в карантине и самоизоляции пользу
Новости Украины Наталья Могилевскаянаряд
Styler
On Top