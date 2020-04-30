Нужно потерпеть: Наталья Могилевская нашла в карантине и самоизоляции пользу

Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Могилевская зря времени на карантине не тратит

Певица Наталья Могилевская с пользой проводит карантин, что нового узнала, рассказала в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина». Наталья Могилевская искренне призналась, что на самоизоляции ей, как никогда, не хватает живых концертов и общения со своими поклонниками. На карантине Могилевская наконец нашла время на обучение. Начала изучать блогерство. Именно такую дисциплину она ввела в своей школе для молодых талантов, которая перешла на онлайн-обучение.

«И мне самой стало настолько интересно, что и я учусь, и меняюсь вместе со школой. Появились ученики из Австрии. Ранее были только из Украины, но сейчас мы не ограничены даже за пределами нашей страны», - рассказала в программе «Зірковий шлях» Могилевская.

Кроме того, исполнительница дозаписывает новый альбом, который уже скоро все поклонники смогут услышать.

«Наверное, если бы не карантин, я бы в жизни не добралась к записи своих песен в джазовых обработках», - делится на канале «Украина» певица.

Артистка заверила: карантин проводит в полной самоизоляции, к этому призывает и всех.

«Нужно потерпеть, быть смиренными и побыть дома. А это время домашнее прекрасно можно использовать, чтобы разобраться в себе. Чтобы понять людей, которые рядом с тобой. Познакомиться ближе с супругом. Со своими родителями, потому что, что мы знаем о них? Обеспокоенные собой и суетой. А также это хорошее время, чтобы планировать, мечтать и получать новые знания», - рассказала певица.