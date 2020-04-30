Был скандал: Могилевская рассказала о пикантном конфузе и раскрыла секрет откровенных нарядов

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Певица оконфузилась на концерте в Харькове

Наталья Могилевская не часто делает откровенные признания и делится личным. Так, она до сих пор скрывает имя и лицо своего возлюбленного – известно лишь то, что он работает за границей, и звезде приходилось жить на две страны. Но в новом шоу Потапа и "Позитива" (Алексей Завгордний, экс-участник дуэта "Время и Стекло", участник группы MOZGI) "2POpodcast” певица решилась на ряд пикантных и откровенных признаний. Наталья рассказала о том, как юмор и "Лига Смеха" изменили ее восприятие реальности и научили шутить над собой, а также о том, что перевернуло ее жизнь и вдохновило на перемены.

Один из конфузов, который случился с Натальей во время выступления в Харькове, даже лег в основу шутки для "Лиги смеха".

"Я выступала на площади (200 тыс людей) в Харькове на день города. И у меня отлетела шлейка с платья и практически была видна грудь. И папарацци сфотографировали, но в Украине нет, а в Харькове был скандал", - вспомнила звезда.

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

На сцене певица много двигается, танцует и даже совершает акробатические трюки, поэтому она придумала, как сделать свои концертные наряды максимально удобными и практичными, а также не показать ненароком со сцены лишнего.

"Я лет 15 как шью специальные сценические наряды. Это спортивная форма. Все блестки сверху – внутри всегда спортивный, гимнастический купальник", - призналась артистка.

Наталья давно отказалась от вредных привычек и придерживается основ вегетарианского питания. Это позволяет ей чувствовать себя хорошо и жить в гармонии с собой.

Видео: YouTube/ 2POpodcast

"Ясность ума и наслаждение от того, какой может быть жизнь – это то, что я поняла в Индии. Эта вся история (сигареты, алкоголь, вся эта тяжелая еда томасичная) – она для меня, как болото, она замедляет процессы. Она дает отупение, запутанность мысли, усталость. Я в Индии поняла какие-то важные процессы. Это очень тонкий мир. С одной стороны потрясающее наслаждение в том, что ты изучаешь, и автоматически отпадает все ненужное, с другой. Я не бросала курить – у меня сигареты отпали сами. Я не хотела стать вегетарианкой – я просто перестала есть мясо. Каждый раз, когда я его ем, я хочу спать, у меня появляется агрессия, нет усидчивости и спокойствия остановить ум и войти в медитацию. Я прожила, по сути, в Индии почти три года, хоть я и возвращалась в Киев", - пояснила певица.

Ранее Наталья Могилевская поделилась чувственным архивным фото для известного глянца.