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Такой меня еще не видели никогда: Наталья Могилевская рассказала, как карантин изменил ее

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.05.2020 - 14:56
Такой меня еще не видели никогда: Наталья Могилевская рассказала, как карантин изменил ее
Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Могилевская подчеркнула, что усиленно взялась за творчество

3 мая на телеканале "1+1" в рамках музыкального марафона домашних выступлений артистов «Ты не один» состоялась премьера легендарного хита "Відірватись від землі" в новой джазовой интерпретации. Это не случайный эксперимент народной артистки, а первый сингл с будущего lounge edition альбома «Любовь — то велика сила», выход которого запланирован уже в мае этого года. Именно режим самоизоляции на карантине для певицы стал переосмыслением себя и своего творчества:

"24 часа я занималась творчеством. Такой меня еще не видели никогда. Я приготовила новые песни, новые образы, посмотрела на свои старые хиты по-другому. Мир меняется, и карантин заставил меня переосмыслить творчество и жизнь в целом. Этот альбом — сплошное удовольствие для души. В частности, я готовлю грандиозный арт-проект, креативным продюсером которого стал режиссер Герман Ненов. Новая я, новая команда, новые fashion-образы. Мечтать, планировать и готовить что-то новое — это лучший способ преодолеть кризис. Я очень благодарна Вадиму Лисице за то, что предложил мне записать его именно таким. Этот альбом — лучшее наше впечатление от многолетнего сотрудничества." — приоткрывает завесу Могилевская.

Оценить отрывок первого сингла из грядущего альбома певицы можно уже сейчас:

Наталья Могилевская - Відірватись від землі (Lounge edition) Національний марафон "Ти не один"

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