Начала душить: Осадчая с Горбуновым показали, как на них повлиял карантин

Катя Осадчая и Юрий Горбунов придерживались режима самоизоляции и практически не выходили из дома. Ведущая лишь изредка отлучалась на съемки программы "Светская жизнь", а вот суперфинал проекта Голос страны-10 они с мужем провели дистанционно с использованием новых технологий. С послаблением карантинных мер, звездная пара стала чаще выбираться на природу – подальше от людей в живописные уголки Киевской области, где можно прекрасно провести время втроем с маленьким сыночком Иваном. Кроме того, Юрий и Катя освоили популярную сеть Tik Tok. И теперь развлекают поклонников забавными видео. Так, одно из них попало на страничку в Instagram к Потапу.

Звездная парочка делает на удивление синхронные и слаженные движения под песню ПТП – "Дома". Ролик был снят в домашней обстановке. В конце видео Катя делает вид, что душит мужа, а тот забавно реагирует на внезапный порыв жены. Интересно, что этот ролик опубликован в Tik Tok Юрия.

Под видео на страничке Потапа подписчики стали активно обсуждать видео ведущих. Им понравился креативный подход пары и азарт. К слову, Потап анонсировал выход музыкальной новинки, но сроки не называл.

Только ты и природа: Осадчая и Горбунов очаровали красочными фото из украинских "мини-Карпат"

Так мило! По-семейному

Вони такі хайпові , обожнюю їх!

Молодцы

Класс

Классные такие!

Але і синхронність!

Які ви класнючі

Какие милые

Какие же вы крутышки

Весело там

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Катя Осадчая очаровала фото без макияжа. Ведущая показала весенний солнечный портрет в соломенной шляпке.