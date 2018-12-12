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"На Шер похожа": Светлана Лобода удивила снимком без макияжа

Lite » Звезды 12.12.2018 - 08:52
"На Шер похожа": Светлана Лобода удивила снимком без макияжа
Фото: Светлана Лобода (facebook.com/loboda.official)

Поклонники отметили, что и без макияжа Лобода выглядит хорошо

Известная украинская артистка Светлана Лобода, которая активно гастролирует по России, показала, как выглядит без макияжа. Соответствующий снимок исполнительница опубликовала на своем аккаунте в Instagram.

Фотографию певица сделала в машине на заднем сиденье. 

&quot;На Шер похожа&quot;: Светлана Лобода удивила снимком без макияжаФото: (instagram.com/lobodaofficial)

В комментариях стали активно обсуждать внешний вид Лободы. Кому-то отсутствие макияжа на лице знаменитости понравилось, а кто-то посчитал, что без мейкапа Лобода выглядит обыденно:

"Какая классная";

"На Шер похожа";

"Лучше всех";

"Суперзвезда";

"Умница, трудяга но страшно важная и манерная звезда ";

"Без макияжа - обычная";

"Вы такая настоящая";

&quot;На Шер похожа&quot;: Светлана Лобода удивила снимком без макияжа

Скриншот комментариев: (www.instagram.com/lobodaofficial)

Мы писали, что фанаты разнесли Лободу за безвкусное платье.

Напомним, что Светлана Лобода тайно приехала на закрытый концерт Тилля Линдеманна.

Ранее Лобода призналась, что ей придется сидеть на жесткой диете.

 Видео: (video.rbc.ua)

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