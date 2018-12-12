"На Шер похожа": Светлана Лобода удивила снимком без макияжа

Поклонники отметили, что и без макияжа Лобода выглядит хорошо
Известная украинская артистка Светлана Лобода, которая активно гастролирует по России, показала, как выглядит без макияжа. Соответствующий снимок исполнительница опубликовала на своем аккаунте в Instagram.
Фотографию певица сделала в машине на заднем сиденье.
Фото: (instagram.com/lobodaofficial)
В комментариях стали активно обсуждать внешний вид Лободы. Кому-то отсутствие макияжа на лице знаменитости понравилось, а кто-то посчитал, что без мейкапа Лобода выглядит обыденно:
"Какая классная";
"На Шер похожа";
"Лучше всех";
"Суперзвезда";
"Умница, трудяга но страшно важная и манерная звезда ";
"Без макияжа - обычная";
"Вы такая настоящая";
Скриншот комментариев: (www.instagram.com/lobodaofficial)
Мы писали, что фанаты разнесли Лободу за безвкусное платье.
Напомним, что Светлана Лобода тайно приехала на закрытый концерт Тилля Линдеманна.
Ранее Лобода призналась, что ей придется сидеть на жесткой диете.
Видео: (video.rbc.ua)