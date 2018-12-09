"Антитренд какой-то": фанаты разнесли Лободу за безвкусное платье

Фото: (instagram.com/lobodaofficial)

Певица появилась в платье от Gucci

Известная украинская артистка Светлана Лобода, которая активно гастролирует по России, недавно появилась на красной дорожке в платье от Gucci. Позже в сети заметили, что Роуэн Бландчард, известная голливудская актриса, также появилась в этом платье на публике. В сети Instagram сравнивают образы знаменитостей, однако большинство фанатов считают платье абсолютной безвкусицей.

Фото: (instagram.com/spletnik_ru)

В комментариях стали активно обсуждать, кому платье идет больше — Лободе или Бландчард. Многие посчитали, что фигура украинской артистки куда более выдающаяся и на ней платье сидит лучше. Другие же отметили, что сама модель платья ужасная, бренд — антитренда, а звезды выглядят в нем отвратительно.

"Некрасивое платье, однако смотрится лучше на Лободе", "Мне кажется, носить Гуччи – это антитренд какой-то", "Цирк приехал!", "Ужасное платье, на Лободе походу еще и фейк (подделка – ред.)", "Лобода страшненькая, если честно", "Странное платье, хочется узнать, что было в голове у дизайнера, когда он его создавал, или он не в себе был?", "Мне вообще это платье не понравилось, но у богатых свои причуды", "У этих дам совсем нет вкуса, если они его надели", "Платья отстой", "Такое платье не может кому-то идти", — пишут фанаты.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/spletnik_ru

Напомним, что Светлана Лобода тайно приехала на закрытый концерт Тилля Линдеманна.

Ранее Лобода призналась, что ей придется сидеть на жесткой диете.

Видео: (video.rbc.ua)