"На Шер схожа": Настя Каменських з короною на голові нагадала шанувальникам відому співачку

Шанувальники відзначили, що Настя на новому фото дуже схожа на Шер
Настя Каменських продовжує засипати шанувальників різними фото зі свого гучного дівич-вечора. Зазначимо, що відео яскравого свята в колі близьких подруг Настя показала ще кілька днів назад – 14 червня. Але для співачки це не привід зупинятися! Каменських кожен день показує якийсь новий кадр.
Так, на своїй instagram-сторінці співачка опублікувала чорно-біле фото, на якому кокетливо дивиться в сторону. Фото – відображення Каменських у великому дзеркалі. При цьому на голові Насті красується "кришталева" корона – її незмінний аксесуар під час дівич-вечора.
На Каменських – білосніжна міні-сукня в "пиджачному" стилі. Підкреслює талію прозорий пояс. А у волоссі – фата.
"Розділяючи любов", - лаконічно підписала новий знімок співачка.
Настя Каменських під час дівич-вечора (фото: instagram.com/kamenskux)
Шанувальники співачки поспішили засипати її захопленими коментарями. Забавно, що багатьом Настя нагадала відому співачку Шер на цьому фото.
Співачка Шер
Скріншот коментарів: instagram.com/kamenskux
Також відзначимо, що до цього Настя показувала і інші фото з дівич-вечора. Можна більш детально розглянути її образ.
"Це найкрутіший день в світі!" – захоплено поділилася Настя Каменських NKblog на своєму каналі.
Настя Каменських під час дівич-вечора (фото: instagram.com/kamenskux)
Нагадаємо, раніше Каменських розповіла про цілі на літо і захопила мережу. Співачка "кинула виклик" фанам.
Також ми писали про те, що Потап і Настя Каменських довго приховували свої стосунки не тільки від громадськості, а й від близьких, але зараз подружжя відверто розповідають, як зав'язалися стосунки, і як Потап розлучився зі своєю колишньою дружиною.