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"На Шер схожа": Настя Каменських з короною на голові нагадала шанувальникам відому співачку

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.06.2019 - 15:44
"На Шер схожа": Настя Каменських з короною на голові нагадала шанувальникам відому співачку
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники відзначили, що Настя на новому фото дуже схожа на Шер

Настя Каменських продовжує засипати шанувальників різними фото зі свого гучного дівич-вечора. Зазначимо, що відео яскравого свята в колі близьких подруг Настя показала ще кілька днів назад – 14 червня. Але для співачки це не привід зупинятися! Каменських кожен день показує якийсь новий кадр.

Так, на своїй instagram-сторінці співачка опублікувала чорно-біле фото, на якому кокетливо дивиться в сторону. Фото – відображення Каменських у великому дзеркалі. При цьому на голові Насті красується "кришталева" корона – її незмінний аксесуар під час дівич-вечора.

На Каменських – білосніжна міні-сукня в "пиджачному" стилі. Підкреслює талію прозорий пояс. А у волоссі – фата.

"Розділяючи любов", - лаконічно підписала новий знімок співачка.

Настя Каменських

Настя Каменських під час дівич-вечора (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники співачки поспішили засипати її захопленими коментарями. Забавно, що багатьом Настя нагадала відому співачку Шер на цьому фото.

  • "На Шер тут схожа))"
  • "На Шер схожа тут"
  • "Шер нагадала..."
  • "Я подумала, це Шер"
  • "Схожа на Шер. Але макіяж цей старить"
  • "Шикарна наречена"
  • "Мадонна!!"
  • "Дуже дуже принцесно"
  • "Красуня, будь щаслива!"
  • "Своєю красою Ви робите світ прекрасніше!"
  • "Ось Королева! Потап красунчик!"

&quot;На Шер схожа&quot;: Настя Каменських з короною на голові нагадала шанувальникам відому співачку

Співачка Шер &quot;На Шер схожа&quot;: Настя Каменських з короною на голові нагадала шанувальникам відому співачку
Скріншот коментарів: instagram.com/kamenskux

Також відзначимо, що до цього Настя показувала і інші фото з дівич-вечора. Можна більш детально розглянути її образ.

"Це найкрутіший день в світі!" – захоплено поділилася Настя Каменських NKblog на своєму каналі.

&quot;На Шер схожа&quot;: Настя Каменських з короною на голові нагадала шанувальникам відому співачку

&quot;На Шер схожа&quot;: Настя Каменських з короною на голові нагадала шанувальникам відому співачку

Настя Каменських під час дівич-вечора (фото: instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, раніше Каменських розповіла про цілі на літо і захопила мережу. Співачка "кинула виклик" фанам.

Також ми писали про те, що Потап і Настя Каменських довго приховували свої стосунки не тільки від громадськості, а й від близьких, але зараз подружжя відверто розповідають, як зав'язалися стосунки, і як Потап розлучився зі своєю колишньою дружиною.

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