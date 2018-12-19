"На Голос или в оперу?": Яна Соломко очаровала сеть талантом дочери

Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Маленькая девочка покорила подписчиков блога певицы своим голосом

Не смотря на то, что Яна Соломко сначала скрывала своего ребенка от прессы, сейчас она активно показывает свою трехлетнюю дочь в соцсетях. Певица дает советы о материнстве и воспитании детей, а также делится семейными фотографиями.

Недавно ее профиль в Instagram полнился еще и видео, на котором маленькая дочка Яны — Кира, поет песню.

Видео: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

"Голос країни, ждите нас. Или лучше в оперу?", — подписала выступление дочери певица.

Подписчики признали, что у девочки явный талант и артистизм, которые достались от мамы.

Скриншот: Комментарии к посту Яны Соломко (instagram.com/yana.solo)

"Мамина доця, артистка!!! Молодець!!! Браво!!!

Какая громкая!!!"

"Маленькая принцесса. Дай боженька счастья тебе..."

"А що співає? Така хороша"

"Класс молодчика"

"Авторская композиция, - ответила Яна в комментариях. - соседи "рады".

Фото: "Ни на что не променяю те моменты, когда мы вместе", - написала Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Кроме того, Яна под фото уточнила, что не собирается диктовать дочери какую профессию выбирать, какие бы таланты она в ней не открыла, а доверит ей сделать выбор самой.

Скриншот: Комментарий Яны Соломко к публикации (instagram.com/yana.solo)

"Всегда говорила, что главное в воспитании - научить ребёнка быть счастливым. Поэтому сейчас хочу показать как можно больше.

Потом она сама решит кем она хочет быть: певицей, инженером или в цирке выступать... это будет уже ее сознательный выбор. А пока мы по максимуму проводим время вместе. От чего я безумно счастлива", - призналась Яна.

Также мы писали том, что Яна Соломко разместила в своем Instagram фото с дочерью, и подписала его интригующей подписью - "Пополнение в семействе".

Отметим, что ранее Яна Соломко рассказала, что считает важным в теплых отношениях с ребенком. Она дала несколько советов о том, как выстроить ребенком доверительные отношения.

Кроме того мы писали, что Яна Соломко снялась в нежной фотосессии для коллекции "TENDER MORNING".

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