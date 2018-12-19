"На Голос или в оперу?": Яна Соломко очаровала сеть талантом дочери

Маленькая девочка покорила подписчиков блога певицы своим голосом
Не смотря на то, что Яна Соломко сначала скрывала своего ребенка от прессы, сейчас она активно показывает свою трехлетнюю дочь в соцсетях. Певица дает советы о материнстве и воспитании детей, а также делится семейными фотографиями.
Недавно ее профиль в Instagram полнился еще и видео, на котором маленькая дочка Яны — Кира, поет песню.
Видео: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)
"Голос країни, ждите нас. Или лучше в оперу?", — подписала выступление дочери певица.
Подписчики признали, что у девочки явный талант и артистизм, которые достались от мамы.
Скриншот: Комментарии к посту Яны Соломко (instagram.com/yana.solo)
"Мамина доця, артистка!!! Молодець!!! Браво!!!
Какая громкая!!!"
"Маленькая принцесса. Дай боженька счастья тебе..."
"А що співає? Така хороша"
"Класс молодчика"
"Авторская композиция, - ответила Яна в комментариях. - соседи "рады".
Фото: "Ни на что не променяю те моменты, когда мы вместе", - написала Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)
Кроме того, Яна под фото уточнила, что не собирается диктовать дочери какую профессию выбирать, какие бы таланты она в ней не открыла, а доверит ей сделать выбор самой.
Скриншот: Комментарий Яны Соломко к публикации (instagram.com/yana.solo)
"Всегда говорила, что главное в воспитании - научить ребёнка быть счастливым. Поэтому сейчас хочу показать как можно больше.
Потом она сама решит кем она хочет быть: певицей, инженером или в цирке выступать... это будет уже ее сознательный выбор. А пока мы по максимуму проводим время вместе. От чего я безумно счастлива", - призналась Яна.
Также мы писали том, что Яна Соломко разместила в своем Instagram фото с дочерью, и подписала его интригующей подписью - "Пополнение в семействе".
Отметим, что ранее Яна Соломко рассказала, что считает важным в теплых отношениях с ребенком. Она дала несколько советов о том, как выстроить ребенком доверительные отношения.
Кроме того мы писали, что Яна Соломко снялась в нежной фотосессии для коллекции "TENDER MORNING".
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