"На Голос або в оперу?": Яна Соломко зачарувала мережу талантом дочки

Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Маленька дівчинка підкорила підписників блогу співачки своїм голосом

Не дивлячись на те, що Яна Соломко спочатку приховувала свою дитину від преси, зараз вона активно показує свою трирічну дочку в соцмережах. Співачка дає поради про материнство і виховання дітей, і також ділиться сімейними фотографіями.

Нещодавно її профіль в Instagram повнився ще й відео, на якому маленька донька Яни — Кіра, співає пісню.

Відео: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

"Голос країни, чекайте нас. Або краще в оперу?", — підписала виступ доньки співачка.

Підписники визнали, що у дівчинки явно талант і артистизм від мами.

Скріншот: Коментарі до посту Яни Соломко (instagram.com/yana.solo)

"Мамина доця, артистка!!! Молодець!!! Браво!!!"

Яка гучна!!!"

"Маленька принцеса. Дай боженька щастя тобі..."

"А що співає? Така гарна"

"Клас молодика"

"Авторська композиція, - відповіла Яна в коментарях. - сусіди "раді".

Фото: "Ні на що не проміняю ті моменти, коли ми разом", - написала Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Крім того, Яна під фото уточнила, що не збирається диктувати донці яку професію обирати, які б таланти вона в ній не відкрила, а довірить їй зробити власний вибір.

Скріншот: Коментар Яни Соломко до публікації (instagram.com/yana.solo)

"Завжди казала, що головне у вихованні - навчити дитину бути щасливою. Тому зараз хочу показати як можна більше.

Потім вона сама вирішить ким вона хоче бути: співачкою, інженером або в цирку виступати... це буде вже її свідомий вибір. А поки ми по максимуму проводимо час разом. Від чого я шалено щаслива", - зізналася Яна.

Також ми писали те, що Яна Соломко розмістила в своєму Instagram фото з дочкою, і підписала його інтригуючою підписом - "Поповнення в родині".

Відзначимо, що раніше Яна Соломко розповіла, що вважає важливим у стосунках з дитиною. Вона дала кілька порад про те, як вибудувати дитиною довірливі стосунки.

Крім того ми писали, що Яна Соломко знялася в ніжній фотосесії для колекції "TENDER MORNING".

Віра Брежнєва: цікаві факти www.rbc.ua)