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"У нас в семье пополнение": Яна Соломко показала милое семейное фото

Lite » Звезды 14.12.2018 - 11:32
"У нас в семье пополнение": Яна Соломко показала милое семейное фото
Яна Соломко (фото: instagram.com/yana.solo)

Семейный архив Яны пополнился еще одним милым фото с зимней прогулки с ребенком

Яна Соломко, известная украинская поп-певица, бывшая участница группы Real O, довольно часто делиться своими семейными фото. Недавно она на своей страничке разместила фото со своим мужем Олегом, во время совместной поездки в Нью-Йорк.

А недавное украинская исполнительница и ведущая Яна Соломко в своем блоге в социальной сети Instagram опубликовала фото в интригующей подписью: "Привет всем из Киева. У нас в семье пополнение".

Очень часто на ее Instagram-страничке можно встретить фото дочери. Пожоже, что Яна живет счастливо, а в ее семье царит любовь и понимание.

В этот раз певица показала очень милое фото со своей трехлетней дочкой Кирой и снеговиком. 

Яна Соломко с дочкой

Фото: Новый "член" звездной семьи  (instagram.com/yana.solo)

"У нас в семье пополнение", - подписала она фото, намекая на снеговика. Молодая мама, воспользовавшись тем, что погода в Киеве стоит снежная — вывела дочь на прогулку с активными играми. Снеговика они нарядили в папину шапку и шарф, которые привезли из поездки в Нью-Йорк, чтобы снежный персонаж стал больше похож на члена из семьи.

&quot;У нас в семье пополнение&quot;: Яна Соломко показала милое семейное фото

Фото: Трогательные фото с дочкой Яна смело показывт в социальных сетях (instagram.com/yana.solo)

&quot;У нас в семье пополнение&quot;: Яна Соломко показала милое семейное фото

Скриншот: Комментарии к посту Яны Соломко (instagram.com/yana.solo)

"Какой стильный снеговик, как назвали новго члена семьи?", "Какая красивая фотография, люблю зиму", "Отличное фото, снеговик бомба", "Какие же вы красивые и искренние, а еще жизнерадостные", - написали под милым фото поклонники Яны. 

Отметим, что ранее Яна Соломко рассказала, что считатет основным фактором в теплых отношениях со своим ребенком. Она подсказала, как выстроить ребенком хорошие и доверительные отношения.

Мы также сообщали, что Яна Соломко снялась в нежной фотосессии для коллекции "TENDER MORNING". Фотосессию для бренда проводила известный украинский фотограф Соня Плакидюк, эксперт проекта "Супермодель по-украински".

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