"На 20 лет моложе": Ани Лорак светится красотой на "жарком" фото

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Украинская певица окончательно оправилась после развода и выглядит значительно моложе своих лет

В последнее время украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает заграницей заметно похорошела и выглядит счастливой. Поклонники это связывают с преодолением переживаний после недавнего развода и новыми романтическими отношениями звезды. Ани все чаще выставляет в своем Instagram фото, на которых она позирует в молодежных образах, состоящих из экстра-трендов. Хэйтеры судачат, что таким образом 40-тняя певица пытается выглядеть как девочка, под стать своему молодому бойфренду 26-летнего саунд-продюсеру лейбла Black Star Егору Глебу, а поклонники предлагают не завидовать чужому счастью и радуются новым кадрам с кумиром.

Фото: Ани Лорак показала поклонникам, что она в хорошей форме (instagram.com/anilorak)

Скриншот: Комментарии к посту Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

"Каролина случайно узнала сколько вам лет и удивилась, вы прекрасно выглядите"

"Шикарно выглядите как всегда! Невероятно красивое фото получилось. Можно побольше таких. Не могу насмотреться"

"Такая молоденькая, как девочка"

"У вас такие кроссовки шикарные"

Для нового поста Лорак выбрала фото в машине на фоне пальм, в качестве наряда знаменитость предпочла футболку со спущенным плечом, короткие шорты и кроссовки в стиле ugly. Дополнила образ певица поясной сумкой, солнцезащитными очками и крупными серьгами.

Кроме того, творческая жизнь певицы так же не стоит на месте, о чем стала известно благодаря одному из комментариев Ани Лорак ее подписчики узнали, что она готовится к выпуску нового клипа, однако его когда ждать певица пока не уточнила.

"Будет ли клип на песню Я в любви?" - поинтересовалась фанатка, на что Ани Лорак ответила утвердительно.

Скриншот: Комментарии к посту Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Напомним, что стало известно, что Ани Лорак уволила всю свою команду. Предполагается, что теперь она начнет сотрудничать с Black Star, в котором Егор Глеб является саунд-продюссером.

К слову, недавно Ани Лорак заинтриговала поклонников выходом новой песни, поклонники предполагают, что это будет дуэт с Сергеем Лазаревым.

Не перестает поддразнивать своих фанатов украинская певица Ани Лорак и откровенными нарядами. Недавно она появилась в очень соблазнительном платье, обнажившем все ее прелести.