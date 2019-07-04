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"На 20 лет моложе": Ани Лорак светится красотой на "жарком" фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.07.2019 - 15:56
"На 20 лет моложе": Ани Лорак светится красотой на "жарком" фото
Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Украинская певица окончательно оправилась после развода и выглядит значительно моложе своих лет

В последнее время украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает заграницей заметно похорошела и выглядит счастливой. Поклонники это связывают с преодолением переживаний после недавнего развода и новыми романтическими отношениями звезды. Ани все чаще выставляет в своем Instagram фото, на которых она позирует в молодежных образах, состоящих из экстра-трендов. Хэйтеры судачат, что таким образом 40-тняя певица пытается выглядеть как девочка, под стать своему молодому бойфренду 26-летнего саунд-продюсеру лейбла Black Star Егору Глебу, а поклонники предлагают не завидовать чужому счастью и радуются новым кадрам с кумиром.

&quot;На 20 лет моложе&quot;: Ани Лорак светится красотой на &quot;жарком&quot; фотоФото: Ани Лорак показала поклонникам, что она в хорошей форме (instagram.com/anilorak)

 

Скриншот: Комментарии к посту Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

  • "Каролина случайно узнала сколько вам лет и удивилась, вы прекрасно выглядите"
  • "Шикарно выглядите как всегда! Невероятно красивое фото получилось. Можно побольше таких. Не могу насмотреться" 
  • "Такая молоденькая, как девочка"
  • "У вас такие кроссовки шикарные"

Для нового поста Лорак выбрала фото в машине на фоне пальм, в качестве наряда знаменитость предпочла футболку со спущенным плечом, короткие шорты и кроссовки в стиле ugly. Дополнила образ певица поясной сумкой, солнцезащитными очками и крупными серьгами.
Кроме того, творческая жизнь певицы так же не стоит на месте, о чем стала известно благодаря одному из комментариев Ани Лорак ее подписчики узнали, что она готовится к выпуску нового клипа, однако его когда ждать певица пока не уточнила.

"Будет ли клип на песню Я в любви?" - поинтересовалась фанатка, на что Ани Лорак ответила утвердительно.

&quot;На 20 лет моложе&quot;: Ани Лорак светится красотой на &quot;жарком&quot; фото

Скриншот: Комментарии к посту Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Напомним, что стало известно, что Ани Лорак уволила всю свою команду. Предполагается, что теперь она начнет сотрудничать с Black Star, в котором Егор Глеб является саунд-продюссером.

К слову, недавно Ани Лорак заинтриговала поклонников выходом новой песни, поклонники предполагают, что это будет дуэт с Сергеем Лазаревым.

Не перестает поддразнивать своих фанатов украинская певица Ани Лорак и откровенными нарядами. Недавно она появилась в очень соблазнительном платье, обнажившем все ее прелести.

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