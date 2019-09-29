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"Ми дуже пристрасні": Каменських зробила інтимне визнання про життя з Потапом

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.09.2019 - 10:56
"Ми дуже пристрасні": Каменських зробила інтимне визнання про життя з Потапом
Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Співачка зізналася, що була б щаслива стати мамою

Потап і Настя Каменських – одна з найромантичніших пар українського шоу-бізнесу. Днями репер випустив міні-альбом, який присвятив своїй другій половинці, а вона, в свою чергу, зізналася, що улюблений розкрився для неї з нової і несподіваної сторони. У програмі "Світське життя" з Катею Осадчою співачка зізналася, що не відчуває різниці між відносинами в офіційному і цивільному шлюбі, а також розповіла, що вони як і раніше ведуть себе як палкі закохані. Відповідне відео з'явилося на YouTube-каналі програми.

Настя зазначила, що після вимушеної розлуки з Потапом вони буквально не можуть відірватися один від одного.

"Не відчуваю різниці, коли ти стаєш офіційною дружиною і коли ви просто живете разом. Ми були у супермаркеті і цілувалися в супермаркеті, цілувалися, тому що ми тиждень не бачились. Стояли як дурні, біля сиру. І люди на нас дивилися... Їм здавалося, що ми тільки познайомилися. Ми ведемо себе так ніби не багато років разом, а всього чотири місяці", - зізналася артистка.

&quot;Ми дуже пристрасні&quot;: Каменських зробила інтимне визнання про життя з Потапом

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Зірка несподівано зізналася, що обожнює займатися домашніми справами, адже вона дуже працьовита дівчина. Наприклад, вона готує з вечора їжу на весь день, щоб дотримуватися правильного харчування, гладить і робить все по хдому сама і з задоволенням.

Також зірка заговорила про поповнення в родині. Настя зізналася, що не проти опинитися в цікавому положенні, але поки цього не сталося.

&quot;Ми дуже пристрасні&quot;: Каменських зробила інтимне визнання про життя з Потапом

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

"Я була б дуже рада знаходитися зараз в такому стані. Це справа не хитра. І коли всесвіт вирішить подарувати нам дитинку... Мені здається, що це зробиться легко і навіть якщо це буде один годину в якомусь аеропорту", - розповіла артистка.

Відео: YouTube/Світське життя

Настя зізналася, що вони з Потапом – темпераментна і пристрасна пара, яка може усамітнитися в будь-якому місці, особливо, після довгої розлуки, і аеропорт не виняток.

"Ми дуже пристрасні коханці", - прямо заявила співачка.

Раніше Потап і Настя Каменських зворушили романтичним спільним фото і повідомили, що втекли від усіх на вікенд.

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