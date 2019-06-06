"Мы похожи?" Анна Седокова очаровала сеть фото с повзрослевшей дочерью

Алину певица родила от футболиста Валентина Белькевича
Известная певица Анна Седокова сейчас не замужем и при этом воспитывает троих детей. При этом артистка считает, что это не повод ставить на себе крест или же не делиться в сети фото в купальнике и откровенных нарядах, что реулярно и делает. Впрочем, снимки с детишками она тоже нередко показывает. Так, исполнительница поделилась милым фото со старшей дочерью Алиной, которой в этом году исполнится 15 лет.
На фото мама и дочь в похожих нарядах серьезно смотрят в камеру, при этом девочка на переднем плане. Анна призналась, что они с дочкой устроили себе "девочковый день".
"Сегодня с моей доченькой убежали от всех в спа. Отменили все дела и умчались на массажи. Алина проспала весь массажик, а я лежала и думала, как же быстро летит время и как быстро растут дети. Мы похожи? Мне кажется, все мои дети похожи сами на себя ) А вам?" - поинтересовалась певица.
Фото: Анна Седокова с дочерью Алиной (instagram.com/annasedokova)
Напомним, что Алину Седокова родила от первого брака с футболистом киевского "Динамо" Валентином Белькевичем, который умер в 2014 году.
Многие подписчики отметили, что девочка все же больше похожа на папу, а вот младшая дочь Моника - на Анну.
Напомним, Оля Полякова пришла в восторг от маленького сына Анны Седоковой Гектора.
Ранее Анна Седокова рассказала об отдыхе на море с тремя детьми.
Кстати, Анна Седокова эмоционально высказалась о бодипозитиве.