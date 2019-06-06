"Ми схожі?" Анна Сєдокова зачарувала мережу фото з дорослою дочкою

Аліну співачка народила від футболіста Валентина Белькевича
Відома співачка Анна Сєдокова зараз не заміжня і при цьому виховує трьох дітей. При цьому артистка вважає, що це не привід ставити на собі хрест або ж не ділитися в мережі фото в купальнику і відвертих вбраннях, що реулярно і робить. Втім, знімки з діточками вона теж нерідко показує. Так, співачка поділилася милим фото зі старшою дочкою Аліною, якій в цьому році виповнюється 15 років.
На фото мама і дочка в схожих вбраннях серйозно дивляться в камеру, при цьому дівчинка на передньому плані. Анна зізналася, що вони з донькою влаштували собі "дівчачий день".
"Сьогодні з моєю донечкою втекли від усіх у спа. Скасували всі справи і помчали на масажі. Аліна проспала весь масажик, а я лежала і думала, як же швидко летить час і як швидко ростуть діти. Ми схожі? Мені здається, всі мої діти схожі самі на себе ) А вам?" - поцікавилася співачка.
Фото: Анна Седокова з дочкою Аліною (instagram.com/annasedokova)
Нагадаємо, що Аліну Сєдокова народила від першого шлюбу з футболістом київського "Динамо" Валентином Белькевичем, який помер в 2014 році.
Багато підписників відзначили, що дівчинка все ж більше схожа на тата, а от молодша дочка Моніка - на Анну.
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