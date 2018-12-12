"Мы обязаны работать": Боклан высказался об участии украинских актеров в сериалах РФ

Видео: Стас Боклан о войне на Донбассе (Youtube-канал/Рандеву)

Популярный украинский актер Станислав Боклан рассказал о ситуации в отечественном кинематографе, а также почему в нашей стране продолжают снимать российские фильмы. Об этом он рассказал в программе "Рандеву" с Яниной Соколовой.

"У нас же работают российские студии, у нас же есть "Фильм Стрим". Это же российская компания. Снимаемся мы там? Снимаемся. Мы обязаны работать, мы должны жить и зарабатывать. Работаем вместе с российскими актерами. Кто-то подсчитывал, что сейчас в Киеве работает 250−400 российских актеров. Общаемся, говорим о том, чем живем", - сказал он.

Скриншот из видео (Youtube-канал/Рандеву)

Также Боклан рассказал о сериале "Крепостная", в котором снимались как украинские, так и российские актеры.

"Такие масштабные проекты нет смысла делать только для внутреннего рынка, его надо продавать в другие страны. Этим все и объясняется, как и то, что фильм снимается на русском языке. Потому что проект надо продать. В других странах не будут титровать, переозвучивать. Потому что это уже другие деньги", - подчеркнул он.

Более того, артист честно рассказал о том, какой вопрос "уже в печенках".

"Эта двойная мораль уже в печенках. Если мы такие честные на любом уровне, то давайте мы будем честными до конца. Я имею в виду от туда (сверху) и до сюда (снизу). Но если там (наверху) не очень, то какая претензия к тем, кто внизу", - уточнил он.

Скриншот из видео (Youtube-канал/Рандеву)

Кстати, популярный украинский актер и шоумен Станислав Боклан рассказал, чем его пугает война на Донбассе, а также в чем заключается ее главная опасность.

Ранее Боклан рассказывал о любимых фильмах и сериалах.