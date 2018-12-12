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"Ми зобов'язані працювати": Боклан висловився про участь українських акторів в серіалах РФ

Lite » Зірки 12.12.2018 - 09:26

Відео: Стас Боклан про війну на Донбасі (Youtube-канал/Рандеву)

Популярний український актор Станіслав Боклан розповів про ситуацію у вітчизняному кинематографі, а також чому в нашій країні продовжують знімати російські фільми. Про це він розповів у програмі "Рандеву" з Яніною Соколовою.

"У нас працюють російські студії, у нас же є "Фільм Стрім". Це ж російська компанія. Знімаємося ми там? Знімаємося. Ми зобов'язані працювати, ми повинні жити і заробляти. Працюємо разом з російськими акторами. Хтось підраховував, що зараз в Києві працює 250-400 російських акторів. Спілкуємося, говоримо про те, чим живемо", - сказав він.

&quot;Ми всі звикли&quot;: Станіслав Боклан розповів про головне &quot;обмані&quot; війни на Донбасі

Скріншот з відео (Youtube-канал/Рандеву)

Також Боклан розповів про серіалі "Крепостная", в якому знімалися як українські, так і російські актори.

"Такі масштабні проекти немає сенсу робити тільки для внутрішнього ринку, його треба продавати в інші країни. Цим все і пояснюється, як і те, що фільм знімається російською мовою. Тому що проект треба продати. В інших країнах не будуть титрувати, переозвучувати. Тому що це вже інші гроші", - підкреслив він.

Більш того, артист чесно розповів про те, якою питання "вже в печінках".

"Ця подвійна мораль вже в печінках. Якщо ми такі чесні на будь-якому рівні, то давайте ми будемо чесними до кінця. Я маю на увазі від туди (зверху) і до сюди (знизу). Але якщо там (нагорі) не дуже, то яка претензія до тих, хто внизу", - уточнив він.

&quot;Ми всі звикли&quot;: Станіслав Боклан розповів про головне &quot;обмані&quot; війни на Донбасі

Скріншот з відео (Youtube-канал/Рандеву)

До речі, популярний український актор і шоумен Станіслав Боклан розповів, що його лякає війна на Донбасі, а також у чому полягає її головна небезпека.

Раніше Боклан розповідав про улюблених фільмах і серіалах.

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