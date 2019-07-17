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Музыкальный транс: Джамала поразила до мурашек живым выступлением с детьми-бандуристами (видео)


Джамала выступила с детским ансамблем бандуристов

Джамала необычайно восхитила поклонников своим новым музыкальным постом. Так, украинской исполнительнице выпала честь спеть в уникальном проекте с детьми. При этом дети играли вживую на классических инструментах. В том числе - на бандурах! Джамала также спела вживую, исполнив свой хит на украинском языке - песню “Крила”. Получилось очень душевно. 

На своей instagram-страничке Джамала поспешила не только видео опубликовать, но также поделиться восторженными эмоциями. 

“В который раз убеждаюсь, сколько у нас талантливых у нас детей!” - начинает свой пост певица. 

“Недавно, в Запорожье, я имела возможность принять участие в уникальном творческом проекте “Дети со звездами”. Цель которого - мотивация маленьких талантов. В рамках проекта, я вместе со сводным ансамблем бандуристов музыкальных школ № 2, 5, 7 “Freedom Wings” исполнила песню “Крила”. Спасибо всем участникам и организаторам, это был действительно невероятный опыт!” - пишет Джамала. 

Далее певица поделилась видео живого выступления. 

Видео: instagram.com/jamalajaaa

“Друзья, а как вам такое исполнение этой песни? Делитесь своими впечатлениями в комментариях”, - обратилась к поклонникам исполнительница. 

И подписчики Джамалы поспешили оставить свои отзывы: 

  • “До мурашек” 
  • “Как только увидела, у меня просто перехватило дыхание насколько это красиво... дети и вы создаете просто музыкальный транс” 
  • “Джамалочка, как всегда до глубины души” 
  • “Очень красиво! Просто прекрасный коллаб” 
  • “Вау, спасибо за такое прекрасное выступление!” 
  • “ОГО, это так сильно инструменты и ваш голос) .. просто до мурашек! Спасибо!!! Даже не могу представить, в каком восторге были дети!”
  • “Очень красиво получилось! На одном дыхании!” 
  • “Очень красиво получилось” 
  • “Браво вам и деткам” 

Скриншот комментариев: instagram.com/jamalajaaa 

Напомним, ранее Джамала взволновала поклонников упадком сил. Певица описала симптомы эмоционального выгорания и отметила, что ей необходим небольшой отдых. 

Также до этого стильная Джамала покорила новой песней "Крок", которую записала в дуэте с украинским молодым музыкантом. 

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