Музыкальный транс: Джамала поразила до мурашек живым выступлением с детьми-бандуристами (видео)

Джамала выступила с детским ансамблем бандуристов
Джамала необычайно восхитила поклонников своим новым музыкальным постом. Так, украинской исполнительнице выпала честь спеть в уникальном проекте с детьми. При этом дети играли вживую на классических инструментах. В том числе - на бандурах! Джамала также спела вживую, исполнив свой хит на украинском языке - песню “Крила”. Получилось очень душевно.
На своей instagram-страничке Джамала поспешила не только видео опубликовать, но также поделиться восторженными эмоциями.
“В который раз убеждаюсь, сколько у нас талантливых у нас детей!” - начинает свой пост певица.
“Недавно, в Запорожье, я имела возможность принять участие в уникальном творческом проекте “Дети со звездами”. Цель которого - мотивация маленьких талантов. В рамках проекта, я вместе со сводным ансамблем бандуристов музыкальных школ № 2, 5, 7 “Freedom Wings” исполнила песню “Крила”. Спасибо всем участникам и организаторам, это был действительно невероятный опыт!” - пишет Джамала.
Далее певица поделилась видео живого выступления.
Видео: instagram.com/jamalajaaa
“Друзья, а как вам такое исполнение этой песни? Делитесь своими впечатлениями в комментариях”, - обратилась к поклонникам исполнительница.
И подписчики Джамалы поспешили оставить свои отзывы:
Скриншот комментариев: instagram.com/jamalajaaa
Напомним, ранее Джамала взволновала поклонников упадком сил. Певица описала симптомы эмоционального выгорания и отметила, что ей необходим небольшой отдых.
Также до этого стильная Джамала покорила новой песней "Крок", которую записала в дуэте с украинским молодым музыкантом.