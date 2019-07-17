Музыкальный транс: Джамала поразила до мурашек живым выступлением с детьми-бандуристами (видео)

Джамала необычайно восхитила поклонников своим новым музыкальным постом. Так, украинской исполнительнице выпала честь спеть в уникальном проекте с детьми. При этом дети играли вживую на классических инструментах. В том числе - на бандурах! Джамала также спела вживую, исполнив свой хит на украинском языке - песню “Крила”. Получилось очень душевно.

На своей instagram-страничке Джамала поспешила не только видео опубликовать, но также поделиться восторженными эмоциями.

“В который раз убеждаюсь, сколько у нас талантливых у нас детей!” - начинает свой пост певица.

“Недавно, в Запорожье, я имела возможность принять участие в уникальном творческом проекте “Дети со звездами”. Цель которого - мотивация маленьких талантов. В рамках проекта, я вместе со сводным ансамблем бандуристов музыкальных школ № 2, 5, 7 “Freedom Wings” исполнила песню “Крила”. Спасибо всем участникам и организаторам, это был действительно невероятный опыт!” - пишет Джамала.

Далее певица поделилась видео живого выступления.

Видео: instagram.com/jamalajaaa

“Друзья, а как вам такое исполнение этой песни? Делитесь своими впечатлениями в комментариях”, - обратилась к поклонникам исполнительница.

И подписчики Джамалы поспешили оставить свои отзывы:

“До мурашек”

“Как только увидела, у меня просто перехватило дыхание насколько это красиво... дети и вы создаете просто музыкальный транс”

“Джамалочка, как всегда до глубины души”

“Очень красиво! Просто прекрасный коллаб”

“Вау, спасибо за такое прекрасное выступление!”

“ОГО, это так сильно инструменты и ваш голос) .. просто до мурашек! Спасибо!!! Даже не могу представить, в каком восторге были дети!”

“Очень красиво получилось! На одном дыхании!”

“Очень красиво получилось”

“Браво вам и деткам”

Скриншот комментариев: instagram.com/jamalajaaa

Напомним, ранее Джамала взволновала поклонников упадком сил. Певица описала симптомы эмоционального выгорания и отметила, что ей необходим небольшой отдых.

Также до этого стильная Джамала покорила новой песней "Крок", которую записала в дуэте с украинским молодым музыкантом.