Музичний транс: Джамала вразила до мурашок живим виступом з дітьми-бандуристами (відео)

Джамала надзвичайно захопила шанувальників своїм новим музичним постом. Так, українській виконавиці випала честь заспівати в унікальному проекті з дітьми. При цьому діти грали наживо на класичних інструментах. У тому числі - на бандурах! Джамала також заспівала наживо, виконавши свій хіт українською мовою - пісню "Крила". Вийшло дуже душевно.

На своїй instagram-сторінці Джамала поспішила не тільки опублікувати відео, але також поділитися захопленими емоціями.

"Вкотре переконуюся, скільки у нас талановитих у нас дітей!" - починає свій пост співачка.

"Нещодавно, у Запоріжжі, мені випала нагода взяти участь в унікальному творчому проекті «Діти з зірками». Мета якого – мотивація маленьких талантів. В рамках проекту, я разом зі зведеним ансамблем бандуристів музичних шкіл № 2, 5, 7 «Freedom Wings» виконала пісню «Крила». Щиро дякую усім учасникам та організаторам, це був дійсно неймовірний досвід!" - пише Джамала.

Далі співачка поділилася відео живого виступу.

Відео: instagram.com/jamalajaaa

“Друзі, а як вам таке виконання цієї пісні? Діліться своїми враженнями в коментарях", - звернулася до шанувальників виконавиця.

І підписники Джамали поспішили залишити свої відгуки:

"До мурашок"

“Як тільки побачила, у мене просто перехопило подих наскільки це красиво... діти і ви створюєте просто музичний транс"

"Джамалочка, як завжди до глибини душі"

“Дуже красиво! Просто прекрасний коллаб"

"Вау, дякую за такий чудовий виступ!"

“ОГО, це так сильно інструменти і ваш голос) .. просто до мурашок! Дякую!!! Навіть не можу уявити, в якому захваті були діти!"

“Дуже гарно вийшло! На одному диханні!"

"Дуже гарно вийшло"

"Браво вам і діткам"

Скріншот коментарів: instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, раніше Джамала схвилювала шанувальників занепадом сил. Співачка описала симптоми емоційного вигоряння і зазначила, що їй необхідний невеликий відпочинок.

Також до цього стильна Джамала підкорила новою піснею "Крок", яку записала в дуеті з українським молодим музикантом.