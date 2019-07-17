Музичний транс: Джамала вразила до мурашок живим виступом з дітьми-бандуристами (відео)

Джамала виступила з дитячим ансамблем бандуристів
Джамала надзвичайно захопила шанувальників своїм новим музичним постом. Так, українській виконавиці випала честь заспівати в унікальному проекті з дітьми. При цьому діти грали наживо на класичних інструментах. У тому числі - на бандурах! Джамала також заспівала наживо, виконавши свій хіт українською мовою - пісню "Крила". Вийшло дуже душевно.
На своїй instagram-сторінці Джамала поспішила не тільки опублікувати відео, але також поділитися захопленими емоціями.
"Вкотре переконуюся, скільки у нас талановитих у нас дітей!" - починає свій пост співачка.
"Нещодавно, у Запоріжжі, мені випала нагода взяти участь в унікальному творчому проекті «Діти з зірками». Мета якого – мотивація маленьких талантів. В рамках проекту, я разом зі зведеним ансамблем бандуристів музичних шкіл № 2, 5, 7 «Freedom Wings» виконала пісню «Крила». Щиро дякую усім учасникам та організаторам, це був дійсно неймовірний досвід!" - пише Джамала.
Далі співачка поділилася відео живого виступу.
Відео: instagram.com/jamalajaaa
“Друзі, а як вам таке виконання цієї пісні? Діліться своїми враженнями в коментарях", - звернулася до шанувальників виконавиця.
І підписники Джамали поспішили залишити свої відгуки:
Скріншот коментарів: instagram.com/jamalajaaa
Нагадаємо, раніше Джамала схвилювала шанувальників занепадом сил. Співачка описала симптоми емоційного вигоряння і зазначила, що їй необхідний невеликий відпочинок.
Також до цього стильна Джамала підкорила новою піснею "Крок", яку записала в дуеті з українським молодим музикантом.