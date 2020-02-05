Музико, грай: Тоня Матвиенко после судьбоносной встречи дала новое звучание хиту 90-х (видео)

Украинская певица Тоня Матвиенко пополнила свой репертуар новым украиноязычным треком “Музико, грай”. Эта песня давно известна меломанам и почитателям украинской музыкальной культуры. Ее автор и исполнитель — популярный украинский музыкант Тарас Петриненко.

Идея авторского кавера на хит 90-х годов у Тони возникла в США, где она познакомилась с Тарасом. Там они оба выступали на сцене фестиваля “Союзівка”.

Встреча оказалась судьбоносной: “После знакомства мне захотелось переслушать первый альбом Петриненко, и я перенеслась в детство. Вдохновившись, я решила перепеть песню Тараса. Конечно, опасалась, что откажут, но слава Богу, Тарас дал добро. Этой работой хочу напомнить Украине о ее духовных сокровищах — прекрасных песнях Тараса Петриненко, вдохновивших многие поколения”, — комментирует Тоня.

Тоня Матвиенко — Музико, грай

Сразу же по возвращению в Украину Матвиенко обратилась к саунд-продюсеру Евгению Филатову. Он и придал треку нового звучания. Также по приглашению певицы в создании кавера участвовал и музыкант-виртуоз Василий Попадюк, записав для обновленной версии скрипичные партии скрипки. А экранизацию “Музико, грай” Тоня доверила команде Manifest production.

По словам режиссеров, клип "Музико, грай" — это артовая история с использованием графики. Видео снимали на двух локациях, включая колонный зал Киевской городской государственной администрации. За 20 часов работы Тоня сменила 5 образов. Кроме артистки в кадре задействован фольклорно-этнографический ансамбль “Калина”.

Песня и клип “Музико, грай” уже доступны на основных цифровых площадках.

Напомним, ранее Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян познакомились с участниками группы Scorpions.