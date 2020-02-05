Музико, грай: Тоня Матвієнко після доленосної зустрічі дала нове звучання хіту 90-х (відео)

Українська співачка Тоня Матвієнко поповнила свій репертуар новим треком «Музико, грай». Ця пісня меломанам і шанувальникам національної музичної культури відома вже давно. Її автор і виконавець - популярний український музикант Тарас Петриненко.

Ідея авторського каверу на хіт 90-х у Тоні виникла в США, де вона і познайомилась з Тарасом. Там вони обидвоє виступали на сцені фестивалю "Союзівка".

Зустріч виявилася доленосною: "Пам'ятаю, після знайомства мені закортіло переслухати перший альбом Петриненка, і його музика перенесла мене до дитинства. Я так надихнулася, що вирішила переспівати пісню Тараса. Звичайно, мала побоювання, що відмовлять, але слава Богу, Тарас дав добро. Цією роботою хочу нагадати Україні про її духовні скарби - прекрасні пісні Тараса Петриненка, які надихають вже декілька поколінь поспіль", — коментує Тоня.

Тоня Матвієнко — Музико, грай

Відразу по поверненню в Україну Матвієнко звернулася до саундпродюсера Євгена Філатова. Він і надав треку нового звучання. Також на запрошення співачки у створенні каверу взяв участь музикант-віртуоз Василь Попадюк, записавши для оновленої версії трека партії скрипки. А екранізацію "Музико, грай" Тоня довірила команді Manifest production.

За словами режисерів, кліп "Музико, грай" - це артова історія з використанням графіки. Відео знімали на двох локаціях, включаючи колонний зал Київської міської державної адміністрації. За 20 годин роботи Тоня змінила 5 образів. Крім артистки в кадрі задіяний фольклорно-етнографічний ансамбль "Калина".

Пісня та кліп "Музико, грай" вже доступні на основних цифрових майданчиках.

Нагадаємо, раніше Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян познайомилися з учасниками групи Scorpions.