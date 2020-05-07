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В мужском костюме на голое тело: Эмили Ратаковски показала новый соблазнительный образ

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.05.2020 - 22:25
В мужском костюме на голое тело: Эмили Ратаковски показала новый соблазнительный образ
Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

Модель показала новые фото от мужа

Эмили Ратаковски продолжает демонстрировать стильные горячие образы, сделанные ее мужем во время самоизоляции. В этот раз девушка примерила классический мужской костюм-оверсайз: черный пиджак и белую рубашку, которые на хрупкой Эмили смотрелись невероятно соблазнительно. Жаркую нотку кадрам добавил и тот факт, что одежду Ратаковски надела прямо на голое тело. Образ она дополнила кольцом с крупным камнем, ярким вечерним макияжем с выразительными глазами и чувственными губами, а также гладкой укладкой. «Больше от моего мужа из дома», – написала 28-летняя бизнесвумен.

В мужском костюме на голое тело: Эмили Ратаковски показала новый соблазнительный образВ мужском костюме на голое тело: Эмили Ратаковски показала новый соблазнительный образЭмили в новом образе (фото: instagram.com/emrata)

Сеть оценила новый пост знойной красавицы, как всегда, высоко. Поклонники засыпали Эмили комплиментами и эмодзи в виде огня. «Прекрасна», «восхитительна», «вау», – пишут подписчики девушки.

Стоит отметить, что девушка давно известна любовью к свободного кроя вещам. Она обожает оверсайз за возможность подчеркнуть хрупкое тело и сделать образ стильным. Забавно, что при этом Ратаковски обладает модельными параметрами, которые стоило бы, напротив, демонстрировать по максимуму. Впрочем, и это красавица успевает – на ее странице масса полуобнаженных кадров в купальниках собственного производства.

В мужском костюме на голое тело: Эмили Ратаковски показала новый соблазнительный образ

Ратаковски в объективе мужа (фото: instagram.com/emrata)

Не удивительно, что со поклонники девушки стараются перенимать все ее аутфиты: как максимально соблазнительные, так и комфортные. Сама Ратаковски также реагирует мгновенно. Так, в прошлом году она выпустила линию костюмов: мини-юбок и свободных пиджаков в разных оттенках. Такое мудрое решение в числе других и привело ее бренд к успеху. Напомним, девушка уже получила за него несколько наград как самая успешная предпринимательница.

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