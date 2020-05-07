У чоловічому костюмі на голе тіло: Емілі Ратаковскі показала новий спокусливий образ

Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

Модель показала нові фото від чоловіка

Емілі Ратаковски продовжує демонструвати стильні гарячі образи, зроблені її чоловіком під час самоізоляції. Цього разу дівчина приміряла класичний чоловічий костюм-оверсайз: чорний піджак, білу сорочку, які на тендітній Емілі виглядали неймовірно спокусливо. Жарку нотку кадрам додав і той факт, що одяг Ратаковскі одягла прямо на голе тіло. Образ вона доповнила кільцем з великим каменем, яскравим вечірнім макіяжем з виразними очима і чуттєвими губами, а також гладкою укладкою. «Більше від мого чоловіка з дому», – написала 28-річна бізнесвумен.

Емілі в новому образі (фото: instagram.com/emrata)

Мережа оцінила новий пост спекотної красуні, як завжди, високо. Шанувальники засипали Емілі компліментами і емодзі у вигляді вогню. «Прекрасна», «чудова», «вау», – пишуть послудовувачі дівчини.

Варто відзначити, що дівчина давно відома любов'ю до вільного крою речей. Вона обожнює оверсайз за можливість підкреслити тендітне тіло і зробити образ стильним. Цікаво, що при цьому Ратаковскі володіє модельними параметрами, які варто було б, навпаки, демонструвати по максимуму. Втім, і це красуня встигає – на її сторінці маса напівоголених кадрів в купальниках власного виробництва.

Ратаковскі в об'єктиві чоловіка (фото: instagram.com/emrata)

Не дивно, що шанувальники дівчини намагаються переймати все її аутфіти: як максимально спокусливі, так і комфортні. Сама Ратаковскі також реагує миттєво. Так, в минулому році вона випустила лінію костюмів: міні-спідниць і вільних піджаків в різних відтінках. Таке мудре рішення в числі інших і привело її бренд до успіху. Нагадаємо, дівчина вже отримала за нього кілька нагород як найбільш успішна підприємниця.