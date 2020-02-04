В чем сила, сестра? Звезды демонстрируют, как стильно сочетать вещи "с мужского плеча"

Роузи Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)

«Мужские» вещи в гардеробе – мастхэв нового сезона

Роузи Хантингтон-Уайтли, Белла и Джиджи Хадид, Наталья Водянова, Хейли Бибер, Винни Харлоу, Виктори Бекхэм, Эмили Ратаковски… Список звезд, которые обожают «мужские» вещи, можно продолжать до бесконечности. Парадоксально, но выглядят девушки при этом невероятно хрупкими и нежными.

Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

Объемные пиджаки, словно больше на пару размеров, рубашки из гардероба бойфренда, широкие брюки, которые держатся только благодаря ремню… Такие вещи селебритис предпочитают на все случаи жизни: на светские выходы, вечеринки, на прогулки по городу, на модные показы… И будущей весной один или несколько «мужских» предметов гардероба точно необходимы в шкафу каждой из нас!

Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

Конечно же, тенденция «внедрять» мужские вещи в женские образы стиль далеко не нова, но сегодня она переживает без преувеличения новый расцвет. Ее можно увидеть в большинстве коллекций от лучших домов, включая Dior, Givechy и Burberry. К слову, тот факт, что на мужских Неделях моды вместе с парнями по подиуму шагают утонченные девушки, уже давно никого не удивляет.

Роузи Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)

Одной из любимиц всех модельеров на подобных показах, конечно же, является Белла Хадид. После 23-летняя красотка легко обыгрывает их в обычной жизни, заставляя все светские порталы писать о ней. Не отстает от нее и старшая сестра – Джиджи Хадид. Девушка также часто участвует в мужских показах, и смотрится в «грубых» вещах со своей кукольной внешностью невероятно стильно. Еще одна поклонница мужских вещей – Роузи Хантингтон-Уайтли. Британская икона стиля регулярно добавляет их в свои знаменитые подборки аутфитов…

Мы собрали самые стильные образы звездных красоток, которые станут источником вдохновения для модных экспериментов будущего теплого сезона. Вдохновляемся!

Звезды в вещах мужского кроя (фото: instagram)