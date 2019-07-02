"Мужчина мечты": Тина Кароль растрогала сеть танцем с подросшим сыночком

Тина Кароль обожает своего единственного сына Вениамина. Звездная мама всегда беспокоится о мальчике, скучает по нему, ведь сын живет и учиться в Лондоне, гордится его достижениями. 10-летний Веня растет любознательным ребенком, у мальчика уже проявилась масса талантов, причем творческий потенциал у него явно от мамы, - он танцует украинские народные танцы, играет на различных инструментах и делает успехи в учебе. Сейчас Веня закончил учебный год и, похоже, встретился на каникулах с любимой мамой. В сториз Instagram артистка опубликовала свой танец с сыном, а также видео появилось на страничке ее фан-клуба.

Вениамин обнимает маму за талию и покрепче к ней прижимается. Он кладет голову певице на грудь и закрывает глаза, словно засыпает. Судя по антуражу, Веня и Тина находятся в ресторане, а на звезде – котельное платье на тонких бретелях и нить жемчуга.

"Мужчина мой мечты", - коротко и исчерпывающе подписала ролик Тина.

Семейная идиллия и трепетные отношения матери и сына провели поклонников поп-дивы в полный восторг.

"Мамочкино сокровище", "Так выглядит счастье", "Любовная любовь", "Класс! Как хорошо, когда есть дети", "Бубочки", "Любимки, как мило!", "А сынуля уже засыпает на груди у мамы!", "Хорошики", "Пупсики", - писали комментаторы.

Скриншот комментариев (instagram.com/tinakarol_fantina)

Ранее Тина Кароль растрогала сеть фото сына в последний день учебы перед каникулами, назвав его "своим героем".

Кстати Тина Кароль покорила поклонников "ангельским" фото, показав чувственный портретный снимок.

Напомним, что Тина Кароль взбудоражила сеть фотосессией в топе и мини-шортах на пляже.