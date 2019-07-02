"Чоловік мрії": Тіна Кароль зворушила мережу танцем з підрослим синочком

Тіна Кароль обожнює свого єдиного сина Веніаміна. Зіркова мама завжди турбується про хлопчика, за ним сумує, адже син живе і вчитися в Лондоні, пишається його досягненнями. 10-річний Веня зростає допитливою дитиною, у хлопчика вже проявилася маса талантів, причому творчий потенціал у нього явно від мами, - він танцює українські народні танці, грає на різних інструментах і робить успіхи у навчанні. Зараз Веня закінчив навчальний рік і, схоже, зустрівся на канікулах з коханою мамою. У сториз Instagram артистка опублікувала свій танець з сином, а також відео з'явилося на сторінці її фан-клубу.

Веніамін обіймає її за талію і міцніше до неї притискається. Він кладе голову співачці на груди і закриває очі, наче засинає. Судячи з антуражу, Веня і Тіна знаходяться в ресторані, на співачці – котельне плаття на тонких бретелях і нитка перлів.

"Чоловік моєї мрії", - коротко і вичерпно підписала ролик Тіна.

Сімейна ідилія і трепетне ставлення матері до сина провели шанувальників поп-діви в повний захват.

"Мамочкино скарб", "Так виглядає щастя", "Любовна любов", "Клас! Як добре, коли є діти", "Бубочки", "Любимки, як мило!", "А синуля вже засинає на грудях у мами!", "Хорошики", "Пупсики", - писали коментатори.

Скріншот коментарів (instagram.com/tinakarol_fantina)

Раніше Тіна Кароль зворушила мережу фото сина в останній день навчання перед канікулами, назвавши його "своїм героєм".

До речі Тіна Кароль полонила шанувальників "ангельським" фото, показавши чуттєвий портетний знімок.

Нагадаємо, що Тіна Кароль розбурхала мережу фотосесією в топі і міні-шортах на пляжі.