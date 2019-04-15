Мужчина мечты: Киану Ривз взорвал сеть свежими снимками (фото)

Киану Ривз снялся в фотосессии для известного издания GQ. Известный голливудский актер, которому уже 54 года, украсил обложку майского выпуска журнала. Отметим, что любимец миллионов женщин старается избегать объективов камер (кроме съемочных площадок), и нынешние снимки в сете стали первыми за долгое время. Фото Киану попали в сеть и стали предметом горячего обсуждения.

Читатели глянца принялись живо комментировать его внешность.

Снимки сделаны в черно-белом стиле. Киану примеряет строгие костюмы, и делает это с суровым выражением лица.

Фото: Киану Ривз снялся для журнала GQ (instagram.com/gq)

Пользователи сети сравнивают голливудского актера с Карлом Лагерфельдом, а также вспоминают прозвище персонажа Ривза из фильма "Джон Уик" - Баба Яга.

Напомним, что в Киану Ривз смешанные гавайская, английская, китайская и ирландская кровь. Именно это и обеспечило ему экзотическую и привлекательную внешность.

Популярный актер так и не получил аттестат об окончании школы, поскольку плохо учился.

Киану Ривз в фотосессии для глянца GQ (instagram.com/gq)

В 70-х годах Киану Ривз увлекся музыкой. В свое время он был бас-гитаристом нескольких групп. Однажды его пригласили на съемку в рекламе. После этого Киану Ривз начал появляться в художественных фильмах под разными псевдонимами. Продюсеры решили, что экзотическое имя Ривза не пойдет ему на пользу в карьере актера. Но в своих звездных фильмах ("Скорость", "Матрица", "Адвокат дьявола") Киану Ривз играл уже со своим настоящим именем.

Ранее мы уже писали о том, что Киану Ривз сфотографировался с украинскими саблистками.