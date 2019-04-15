Чоловік мрії: Кіану Рівз підірвав мережу свіжими знімками (фото)

Кіану Рівз знявся у фотосесії для відомого видання GQ. Відомий голлівудський актор, якому вже 54 роки, прикрасив обкладинку травневого випуску журналу. Зазначимо, що улюбленець мільйонів жінок намагається уникати об'єктивів камер (крім знімальних майданчиків), і нинішні знімки в сеті стали першими за довгий час. Фото Кіану потрапили в мережу і стали предметом бурхливого обговорення.

Читачі глянцю почали жваво коментувати його зовнішність.

Знімки зроблені в чорно-білому стилі. Кіану приміряє строгі костюми, і робить це із суворим виразом обличчям.

Фото: Кіану Рівз знявся для журналу GQ (instagram.com/gq)

Користувачі мережі порівнюють голлівудського актора із Карлом Лагерфельдом, а також згадують прізвисько персонажа Рівза з фільму "Джон Уїк" - Баба Яга.

В Кіану Рівз змішані гавайська, англійська, китайська та ірландська кров. Саме це і забезпечило йому екзотичну і привабливу зовнішність.

Популярний актор так і не отримав атестат про закінчення школи, оскільки погано вчився.

Кіану Рівз у фотосесії для глянцю GQ (instagram.com/gq)

В 70-х роках Кіану Рівз захопився музикою. Свого часу він був бас-гітаристом декількох груп. Одного разу його запросили на зйомку в рекламі. Після цього Кіану Рівз почав з'являтися в художніх фільмах під різними псевдонімами. Продюсери вирішили, що екзотичне ім'я Рівза не піде йому на користь в кар'єрі актора. Але в своїх зіркових фільмах ("Швидкість", "Матриця", "Адвокат диявола") Кіану Рівз грав вже зі своїм справжнім ім'ям.

Раніше ми вже писали про те, що Кіану Рівз сфотографувався з українськими шаблістками.