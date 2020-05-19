Муж подарил цветы: счастливая Лилия Ребрик поделилась "сиреневым настроением"

Лилия Ребрик и на карантине продолжает работать, выходя в утренние эфиры на телеканале "Украина" и восхищая зрителей стильными и элегантными образами. Да и дома телеведущая нередко появляется в модных луках, устраивая яркие фотосессии прямо на лужайке загородного дома. Кстати, на самоизоляции она вместе с мужем Андреем Диким занялись обустройством сада и даже огорода. а также посадили новые деревья. С приходом тепла хореограф решил заняться и верандой, а результатом Лилия похвасталась в Instagram.

Дикий подвесил по периметру вазоны с красивыми цветами - Ребрик сняла супруга за работой, а также сделала фото на уже декорированной веранде. Теледива позировала в удобном и милом спортивном костюме нежно-сиреневого цвета, лучезарно улыбаясь или же подставив лицо солнышку.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

В подписи артистка поблагодарила любимого и поделилась своей радостью.

"Чоловік подарував квіти @andrii_dykyi дякую!!! Обожнюю!!! Кайфую!!! Бузковий настрій", - написала Лилия.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Пользователи сети пришли в восторг от такой красоты - как самой ведущей, так и их двора и веранды.

У вас чудовий смак в оформленні присадибної ділянки

Вау!!! Респект Андрею

Как у Вас красиво и уютно на даче! Чувствуется, что всё делалось с любовью

Класно!!!!

Очень-очень красиво,я восторге!!!

Красуня

Ви з чоловіком приклад люблячої пари!!! Захоплююсь вашими відносинами! Дуже надихаєте!!!

Супер краса

Очень красиво, настроение сразу поднимается глядя на эту красоту

бомбезно круто)))

Очень красиво !!!!!!

Квітка серед квітів

І я кайфую,в мене під балконом цвіте бузок

Красотка

Молодець,зразу настрій піднявся

Скриншот комментариев

Ранее Лилия Ребрик в перьях, бархате и сетчатых колготах станцевала страстный танец с известным мужчиной.