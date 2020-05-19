Муж подарил цветы: счастливая Лилия Ребрик поделилась "сиреневым настроением"

Телеведущая показала, как любимый муж украсил их веранду
Лилия Ребрик и на карантине продолжает работать, выходя в утренние эфиры на телеканале "Украина" и восхищая зрителей стильными и элегантными образами. Да и дома телеведущая нередко появляется в модных луках, устраивая яркие фотосессии прямо на лужайке загородного дома. Кстати, на самоизоляции она вместе с мужем Андреем Диким занялись обустройством сада и даже огорода. а также посадили новые деревья. С приходом тепла хореограф решил заняться и верандой, а результатом Лилия похвасталась в Instagram.
Дикий подвесил по периметру вазоны с красивыми цветами - Ребрик сняла супруга за работой, а также сделала фото на уже декорированной веранде. Теледива позировала в удобном и милом спортивном костюме нежно-сиреневого цвета, лучезарно улыбаясь или же подставив лицо солнышку.
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
В подписи артистка поблагодарила любимого и поделилась своей радостью.
"Чоловік подарував квіти @andrii_dykyi дякую!!! Обожнюю!!! Кайфую!!! Бузковий настрій", - написала Лилия.
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
Пользователи сети пришли в восторг от такой красоты - как самой ведущей, так и их двора и веранды.
Скриншот комментариев
Ранее Лилия Ребрик в перьях, бархате и сетчатых колготах станцевала страстный танец с известным мужчиной.
Автор: Марина Настевич