Чоловік подарував квіти: щаслива Лілія Ребрик поділилася "бузковим настроєм"

Телеведуча показала, як коханий чоловік прикрасив їх веранду
Лілія Ребрик і на карантині продовжує працювати, виходячи в ранкові ефіри на телеканалі "Україна" і захоплюючи глядачів стильними і елегантними образами. Та й вдома телеведуча нерідко з'являється в модних луках, влаштовуючи яскраві фотосесії прямо на галявині заміського будинку. До речі, на самоізоляції вона разом з чоловіком Андрієм Диким зайнялися облаштуванням саду і навіть городу. а також посадили нові дерева. З приходом тепла хореограф вирішив зайнятися і верандою, а результатом Лілія похвалилася в Instagram.
Дикий підвісив по периметру вазони з красивими квітами - Ребрик зняла чоловіка за роботою, а також зробила фото на вже декорованій веранді. Теледіва позувала в зручному і милому спортивному костюмі ніжно-бузкового кольору, променисто посміхаючись або ж підставивши обличчя сонцю.
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
У підпису артистка подякувала коханому і поділилася своєю радістю.
"Чоловік подарував квіти @andrii_dykyi дякую!!! Обожнюю!!! Кайфую!!! Бузковий настрій", - написала Лілія.
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
Користувачі мережі прийшли в захват від такої краси - як самої ведучої, так і їхнього двору і веранди.
Скріншот коментарів
Раніше Лілія Ребрик в пір'ї, оксамиті і сітчастих колготках станцювала запальний танець з відомим чоловіком.
Автор: Марина Настевіч