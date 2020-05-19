Чоловік подарував квіти: щаслива Лілія Ребрик поділилася "бузковим настроєм"

Лілія Ребрик і на карантині продовжує працювати, виходячи в ранкові ефіри на телеканалі "Україна" і захоплюючи глядачів стильними і елегантними образами. Та й вдома телеведуча нерідко з'являється в модних луках, влаштовуючи яскраві фотосесії прямо на галявині заміського будинку. До речі, на самоізоляції вона разом з чоловіком Андрієм Диким зайнялися облаштуванням саду і навіть городу. а також посадили нові дерева. З приходом тепла хореограф вирішив зайнятися і верандою, а результатом Лілія похвалилася в Instagram.

Дикий підвісив по периметру вазони з красивими квітами - Ребрик зняла чоловіка за роботою, а також зробила фото на вже декорованій веранді. Теледіва позувала в зручному і милому спортивному костюмі ніжно-бузкового кольору, променисто посміхаючись або ж підставивши обличчя сонцю.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

У підпису артистка подякувала коханому і поділилася своєю радістю.

"Чоловік подарував квіти @andrii_dykyi дякую!!! Обожнюю!!! Кайфую!!! Бузковий настрій", - написала Лілія.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Користувачі мережі прийшли в захват від такої краси - як самої ведучої, так і їхнього двору і веранди.

У вас чудовий смак в оформленні присадибної ділянки

Вау!!! Респект Андрію

Як у Вас гарно і затишно на дачі! Відчувається, що все робилося з любов'ю

Класно!!!!

Дуже-дуже гарно,я у захваті!!!

Красуня

Ви з чоловіком приклад люблячої парі!!! Захоплююсь вашими відносинами! Дуже надихаєте!!!

Супер краса

Дуже красиво, настрій відразу піднімається дивлячись на цю красу

бомбезно круто)))

Дуже красиво !!!!!!

Квітка серед квітів

І я кайфую,у мене під балконом цвіте бузок

Красуня

Молодець,зразу настрій піднявся

Скріншот коментарів

Раніше Лілія Ребрик в пір'ї, оксамиті і сітчастих колготках станцювала запальний танець з відомим чоловіком.