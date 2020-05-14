Мультики и витамины: Холостяк-9 Никита Добрынин с невестой рассекретили утренние ритуалы (видео)

Даша Квиткова и Никита Добрынин продолжают всячески поддерживать связь со своими фолловерами на карантине. Звездная пара, победители проекта Холостяк-9 заряжаются энергией и отсыпаются на домашней изоляции. Каждый день Даша и Никита публикуют различные обновления на своих инстаграм-страничках. Более того, теперь в соцсетях у пары появился новый главный герой - котенок Каспер, которому уже исполнилось 3 месяца. Пушистый домашний любимчик присутствует едва ли не во всех постах “холостяков”. И даже желает доброго утра.

Так, Никита Добрынин и Даша Квиткова показали сегодня, 14 мая, как начинается их утро.

Даша первым делом выпивает чашку ароматного свежезаваренного кофе. А также горстку витаминов. И само собой, с утренних поглаживания Каспера.

А вот у Никиты есть другая традиция! Холостяк-9 признался, что по утрам смотрит мультфильмы. Особенно телеведущему нравится популярный мультсериал “Гриффины”. Как уточнил Никита, чтобы утро начиналось с юмора. Соответствующее видео было также опубликовано на youtube-канале Glam Wish.

Никита Добрынин и Даша Квиткова показали начало доброго утра с Каспером

Кроме того, Даша также опубликовала новое виселе видео с Никитой. Пара решила принять участие в популярном спортивном флешмобе, когда стоя в планке необходимо выполнять различные “трюки” под динамичное видео. Конечно же, новый пост не обошелся без Каспера!

“Во время карантина мы много веселились, громко смеялись и почти выламывали себе руки, когда исполняли все трюки. Заточение дома нас еще больше сблизило, свадьбу не отменяем”, - поделилась эмоциями Квиткова.

Поклонники “холостячки” также поспешили оставить свои комментарии под ее новым постом:

Оо, клас, спасибо большое, что делитесь позитивом. Думаю уже все устали от негатива связанного с нынешней ситуациией(( очень приятно читать, что есть те, кому этот период идет наоборот на пользу))

Вы лучшие.Безмерного счастья и любви

Самая гармоничная пара. Безумно приятно за вами наблюдать

Вы прекрасная пара

Умнички мои, самые лучшие!!!

Ви дуже класні!! Любо аж на вас дивитися!! Щастячка вам та коханнячка!!!Будьте завжди усміхнені та щасливі!!

Какие же вы милые!

Скриншот комментариев: instagram.com/kvittkova

Напомним, Вика из Холостяк-10 заинтриговала архивным фото с Максом Михайлюком.