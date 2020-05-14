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Мультики і вітаміни: Холостяк-9 Микита Добринін з нареченою розсекретили ранкові ритуали (відео)

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Зіркова пара починає ранок з гумору

Даша Квіткова та Микита Добринін продовжують всіляко підтримувати зв'язок зі своїми фоловерами на карантині. Зоряна пара, переможці проекту Холостяк-9 заряджаються енергією і відсипаються на домашній ізоляції. Кожен день Даша і Микита публікують різні оновлення на своїх instagram-сторінках. Більш того, тепер у соцмережах у пари з'явився новий головний герой - кошеня Каспер, якому вже виповнилося 3 місяці. Пухнастий домашній улюбленець є ледве не у всіх постах "холостяків". І навіть бажає доброго ранку.

Так, Микита Добринін і Даша Квіткова показали сьогодні, 14 травня, як починається їх ранок.

Даша першим ділом випиває чашку ароматної свіжозвареної кави. А також жменьку вітамінів. І само собою, з ранкових погладжування Каспера.

А ось у Микити є інша традиція! Холостяк-9 зізнався, що вранці дивиться мультфільми. Особливо телеведучому подобається популярний мультсеріал "Гріффіни". Як уточнив Микита, щоб ранок починався з гумору. Відповідне відео було також опубліковано на youtube-каналі Glam Wish.

Микита Добринін і Даша Квіткова показали початок доброго ранку з Каспером

Крім того, Даша також опублікувала нове виселе відео з Микитою. Пара вирішила взяти участь у популярному спортивному флешмобі, коли стоячи в планці необхідно виконувати різні "трюки" під динамічне відео. Звичайно ж, новий пост не обійшовся без Каспера!

“Під час карантину ми багато веселилися, голосно сміялися і майже ламали собі руки, коли виконували всі трюки. Ув'язнення вдома нас ще більше зблизило, весілля не скасовуємо", - поділилася емоціями Квіткова.

Шанувальники "холостячки" також поспішили залишити свої коментарі під її новим постом:

  • Оо, клас, велике спасибі, що ділитесь позитивом. Думаю вже всі втомилися від негативу, пов'язаного з нинішньою ситуациией(( дуже приємно читати, що є ті, кому цей період йде навпаки на користь))
  • Ви кращі.Безмірного щастя і любові
  • найгармонійніша пара. Шалено приємно за вами спостерігати
  • Ви прекрасна пара
  • Розумні мої, найкращі!!!
  • Ви дуже класні!! Любо аж на вас дивитися!! Щастячка вам та коханнячка!!!Будьте завжди усміхнені та щасливі!!
  • Які ж ви милі!

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Скріншот коментарів: instagram.com/kvittkova

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