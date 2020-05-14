Мультики і вітаміни: Холостяк-9 Микита Добринін з нареченою розсекретили ранкові ритуали (відео)

Даша Квіткова та Микита Добринін продовжують всіляко підтримувати зв'язок зі своїми фоловерами на карантині. Зоряна пара, переможці проекту Холостяк-9 заряджаються енергією і відсипаються на домашній ізоляції. Кожен день Даша і Микита публікують різні оновлення на своїх instagram-сторінках. Більш того, тепер у соцмережах у пари з'явився новий головний герой - кошеня Каспер, якому вже виповнилося 3 місяці. Пухнастий домашній улюбленець є ледве не у всіх постах "холостяків". І навіть бажає доброго ранку.

Так, Микита Добринін і Даша Квіткова показали сьогодні, 14 травня, як починається їх ранок.

Даша першим ділом випиває чашку ароматної свіжозвареної кави. А також жменьку вітамінів. І само собою, з ранкових погладжування Каспера.

А ось у Микити є інша традиція! Холостяк-9 зізнався, що вранці дивиться мультфільми. Особливо телеведучому подобається популярний мультсеріал "Гріффіни". Як уточнив Микита, щоб ранок починався з гумору. Відповідне відео було також опубліковано на youtube-каналі Glam Wish.

Микита Добринін і Даша Квіткова показали початок доброго ранку з Каспером

Крім того, Даша також опублікувала нове виселе відео з Микитою. Пара вирішила взяти участь у популярному спортивному флешмобі, коли стоячи в планці необхідно виконувати різні "трюки" під динамічне відео. Звичайно ж, новий пост не обійшовся без Каспера!

“Під час карантину ми багато веселилися, голосно сміялися і майже ламали собі руки, коли виконували всі трюки. Ув'язнення вдома нас ще більше зблизило, весілля не скасовуємо", - поділилася емоціями Квіткова.

Шанувальники "холостячки" також поспішили залишити свої коментарі під її новим постом:

Оо, клас, велике спасибі, що ділитесь позитивом. Думаю вже всі втомилися від негативу, пов'язаного з нинішньою ситуациией(( дуже приємно читати, що є ті, кому цей період йде навпаки на користь))

Ви кращі.Безмірного щастя і любові

найгармонійніша пара. Шалено приємно за вами спостерігати

Ви прекрасна пара

Розумні мої, найкращі!!!

Ви дуже класні!! Любо аж на вас дивитися!! Щастячка вам та коханнячка!!!Будьте завжди усміхнені та щасливі!!

Які ж ви милі!

Скріншот коментарів: instagram.com/kvittkova

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