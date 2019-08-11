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"Можно все": Иракли Макацария с оголенным торсом показал, как расслабляется на выходных


Экс-Холостяк удивил гастрономическими излишествами, которые иногда себе позволяет

 Конец трудовой недели — повод расслабиться и позволить себе немного больше обычного, считает "грузинский жених" Иракли Макацария, об этом он рассказал на своей странице в Instagram. Знаменитость опубликовал домашнее фото, на котором удобно расположившись на диване, он обложился коробками с пиццей и другим фаст-фудом. А самые внимательные подписчики даже заметили на столе опустошенную бутылку, напоминающую тару слабоалкогольных напитков.

 "Сегодня можно все. После тяжёлой недели, изнурительных тренировок и рабочих проектов уже по традиции воскресный день начинается cheat meal. Угадаете сколько секунд мне понадобится на 2 пиццы?" - оставил подпись под фото Иракли.

И подписчики с удовольствием вступили в диалог:

  • Мяска не помешало бы!!!!
  • И пивко с утра - нормальность
  • Класс, моя любимая, "Четыре сыра"))
  • И у меня сегодня жор
  • О боже!!! Нет, ну так же нельзя!
  • 10 секунд...
  • сколько секунд???))))))))) употребление пищи даже по-спортивному)
  • Смачного найсексуальніший і найчарівніший мужчина
  • 60 сек
  • Приятного аппетита
  • Ого! Дааа уж... еды много не бывает 
  • 30
  • 5 хвилин
  • Айяйяй)
  • Пивко за 3 секунды ушло?
  • Красавец
  • На здоровье
 

Напомним, что недавно Иракли Макацария порассуждал о том, чему бы хотел научиться. А также, пофантазировал о том, каким бы был членом жюри шоу Х-фактор.

Кроме того, Иракли Макацария признался, что есть человек, которому он доверяет все свои секреты. 
А также Иракли в интервью признался Маше Ефросининой в своих пикантных слабостях.

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