"Можно все": Иракли Макацария с оголенным торсом показал, как расслабляется на выходных

Конец трудовой недели — повод расслабиться и позволить себе немного больше обычного, считает "грузинский жених" Иракли Макацария, об этом он рассказал на своей странице в Instagram. Знаменитость опубликовал домашнее фото, на котором удобно расположившись на диване, он обложился коробками с пиццей и другим фаст-фудом. А самые внимательные подписчики даже заметили на столе опустошенную бутылку, напоминающую тару слабоалкогольных напитков.

"Сегодня можно все. После тяжёлой недели, изнурительных тренировок и рабочих проектов уже по традиции воскресный день начинается cheat meal. Угадаете сколько секунд мне понадобится на 2 пиццы?" - оставил подпись под фото Иракли.

И подписчики с удовольствием вступили в диалог:

Мяска не помешало бы!!!!

И пивко с утра - нормальность

Класс, моя любимая, "Четыре сыра"))

И у меня сегодня жор

О боже!!! Нет, ну так же нельзя!

10 секунд...

сколько секунд???))))))))) употребление пищи даже по-спортивному)

Смачного найсексуальніший і найчарівніший мужчина

60 сек

Приятного аппетита

Ого! Дааа уж... еды много не бывает

30

5 хвилин

Айяйяй)

Пивко за 3 секунды ушло?

Красавец

На здоровье

Напомним, что недавно Иракли Макацария порассуждал о том, чему бы хотел научиться. А также, пофантазировал о том, каким бы был членом жюри шоу Х-фактор.

Кроме того, Иракли Макацария признался, что есть человек, которому он доверяет все свои секреты.

А также Иракли в интервью признался Маше Ефросининой в своих пикантных слабостях.