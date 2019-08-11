"Можна все": Іраклі Макацарія з оголеним торсом показав, як розслабляється на вихідних

Кінець трудового тижня — привід розслабитися і дозволити собі трохи більше звичайного, вважає "грузинський наречений" Іраклі Макацарія, про це він розповів на своїй сторінці в Instagram. Знаменитість опублікував домашнє фото, на якому зручно розташувавшись на дивані, він обклався коробками з піцою та іншими фаст-фудом. А найуважніші підписники навіть помітили на столі спустошену пляшку, яка нагадує тару слабоалкогольних напоїв.

"Сьогодні можна все. Після важкого тижня, виснажливих тренувань і робочих проектів вже за традицією недільний день починається cheat meal. Вгадаєте скільки секунд мені знадобиться на 2 піци?" - залишив підпис під фото Іраклі.

І підписники із задоволенням вступили в діалог:

М'яска не завадило б!!!!

І пивко з ранку - нормальність

Клас, моя улюблена, "Чотири сири"))

І у мене сьогодні жор

О боже!!! Ні, ну так же не можна!

10 секунд...

скільки секунд???))))))))) вживання їжі навіть по-спортивному)

Смачного найсексуальніший і найчарівніший чоловік

60 сек

Приємного апетиту

Ого! Дааа уж... їжі багато не буває

30

5 хвилин

Айяйяй)

Пивко за 3 секунди пішло?

Красень

На здоров'я

Нагадаємо, що нещодавно Іраклі Макацарія поміркував про те, чого б хотів навчитися. А також, пофантазував про те, яким би був членом журі шоу Х-фактор.

Крім того, Іраклі Макацарія зізнався, що є людина, якій він довіряє всі свої секрети.

А також Іраклі в інтерв'ю зізнався Маші Єфросиніній у своїх пікантних слабкостях.