"Можна все": Іраклі Макацарія з оголеним торсом показав, як розслабляється на вихідних

Екс-Холостяк здивував гастрономічними надмірностями, які іноді дозволяє собі
Кінець трудового тижня — привід розслабитися і дозволити собі трохи більше звичайного, вважає "грузинський наречений" Іраклі Макацарія, про це він розповів на своїй сторінці в Instagram. Знаменитість опублікував домашнє фото, на якому зручно розташувавшись на дивані, він обклався коробками з піцою та іншими фаст-фудом. А найуважніші підписники навіть помітили на столі спустошену пляшку, яка нагадує тару слабоалкогольних напоїв.
"Сьогодні можна все. Після важкого тижня, виснажливих тренувань і робочих проектів вже за традицією недільний день починається cheat meal. Вгадаєте скільки секунд мені знадобиться на 2 піци?" - залишив підпис під фото Іраклі.
І підписники із задоволенням вступили в діалог:
Нагадаємо, що нещодавно Іраклі Макацарія поміркував про те, чого б хотів навчитися. А також, пофантазував про те, яким би був членом журі шоу Х-фактор.
Крім того, Іраклі Макацарія зізнався, що є людина, якій він довіряє всі свої секрети.
А також Іраклі в інтерв'ю зізнався Маші Єфросиніній у своїх пікантних слабкостях.