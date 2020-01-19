Можно писать книги: Тодоренко поделилась трогательной историей и впервые показала огромную семью

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая показала дедушку-именинника

Регина Тодоренко вместе с сыночком Михаилом отправилась в родную Одессу, где гостит у родителей. В это время ее муж, певец Влад Топалов грустит и скучает по самым родным людям дома в Москве. Но у ведущей есть очень уважительная причина задержатся на родине – она вмесе со своей огромной и дружной семьей организовала для любимого дедушки праздник в честь его 80-летия! Звезда "Орла и Решки" забросала сеть снимками в тесном кругу родных и показала всех своих родственников и юбиляра.

Для праздника Регина оделась скромно и лаконично, но ярко. Она выбрала алое платье с юбкой клеш и рукавом три четверти. Регина распустила волосы и сделала макияж с акцентом на губы с красной помадой.

На фото именинник позирует в окружении детей, внуков и правнуков. Помещение украшено множество шаров, а по центру на стене красуется цифра "80" сложенная также из шариков.

Фото: Регина Тодоренко с семьей (instagram.com/reginatodorenko)

"Моему дедушке 80 лет. Из них 52 года он проработал стоматологом, спас жизни тысяч людей, был военным врачом, воспитал несколько поколений детей, внуков, а теперь и правнуков, уже 58 лет любит нашу бабушку (она сейчас не с нами), а Дедуля все равно ее любит, 40 лет прожил в счастливом и оооочень эмоциональном браке! О нашем дедушке можно писать книги", – с гордостью призналась Регина.

"Вы просто представьте, сколько всего видели такие люди, как мой Деда. Патефон сменил граммофон, магнитофон подвинул телеграфон, а сколько раз входила в моду длина миди, а сколько очередей за хлебом, колбасой, а потом за колой, сколько раз сменилась власть, а сколько бэтмэнов родилось и выросло на его глазах и тд. Дожить бы всем нам до его возраста, любить и быть любимым, нужным, важным и счастливым, идти в ногу со временем, не останавливаться на достигнутом!" - восхитилась она.

Фото: Регина Тодоренко с семьей (instagram.com/reginatodorenko)

"Дед подает нам всем пример , как оставаться в информационном потоке: он знает, что Бейонсе выступает в утягивающих колготках, сколько стоит концерт JLo, и какая обложка эротического журнала самая рейтинговая (он еще много чего знает). Мы с дедушкой часто философствуем на тему нынешней эмансипации, о патриархальном воспитании и о реформации социума. Вот так надо мотивировать своих детей - жить и идти в ногу со временем! Спасибо", - рассказала она о прогрессивном дедушке и замотивировала остальных его примером.

В подарок имениннику Регина сделала альбом, куда поместила памятные фото. На черно-белых кадрах можно увидеть снимки юбиляра в молодости. "А еще я уяснила, что один из самых ценных подарков - это альбом. Сейчас ведь большая редкость", - написала ведущая.

Фото: Регина Тодоренко с семьей (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, что ранее Тодоренко опубликовала редкое фото с сестрой и показала, как выглядит ее родственница.