ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Можно писать книги: Тодоренко поделилась трогательной историей и впервые показала огромную семью

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.01.2020 - 17:34
Можно писать книги: Тодоренко поделилась трогательной историей и впервые показала огромную семью
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая показала дедушку-именинника

Регина Тодоренко вместе с сыночком Михаилом отправилась в родную Одессу, где гостит у родителей. В это время ее муж, певец Влад Топалов грустит и скучает по самым родным людям дома в Москве. Но у ведущей есть очень уважительная причина задержатся на родине – она вмесе со своей огромной и дружной семьей организовала для любимого дедушки праздник в честь его 80-летия! Звезда "Орла и Решки" забросала сеть снимками в тесном кругу родных и показала всех своих родственников и юбиляра.

Для праздника Регина оделась скромно и лаконично, но ярко. Она выбрала алое платье с юбкой клеш и рукавом три четверти. Регина распустила волосы и сделала макияж с акцентом на губы с красной помадой.

На фото именинник позирует в окружении детей, внуков и правнуков. Помещение украшено множество шаров, а по центру на стене красуется цифра "80" сложенная также из шариков.

Можно писать книги: Тодоренко поделилась трогательной историей и впервые показала огромную семью

Фото: Регина Тодоренко с семьей (instagram.com/reginatodorenko)

"Моему дедушке 80 лет. Из них 52 года он проработал стоматологом, спас жизни тысяч людей, был военным врачом, воспитал несколько поколений детей, внуков, а теперь и правнуков, уже 58 лет любит нашу бабушку (она сейчас не с нами), а Дедуля все равно ее любит, 40 лет прожил в счастливом и оооочень эмоциональном браке! О нашем дедушке можно писать книги", – с гордостью призналась Регина.

"Вы просто представьте, сколько всего видели такие люди, как мой Деда. Патефон сменил граммофон, магнитофон подвинул телеграфон, а сколько раз входила в моду длина миди, а сколько очередей за хлебом, колбасой, а потом за колой, сколько раз сменилась власть, а сколько бэтмэнов родилось и выросло на его глазах и тд. Дожить бы всем нам до его возраста, любить и быть любимым, нужным, важным и счастливым, идти в ногу со временем, не останавливаться на достигнутом!" - восхитилась она.

Фото: Регина Тодоренко с семьей (instagram.com/reginatodorenko)

"Дед подает нам всем пример , как оставаться в информационном потоке: он знает, что Бейонсе выступает в утягивающих колготках, сколько стоит концерт JLo, и какая обложка эротического журнала самая рейтинговая (он еще много чего знает). Мы с дедушкой часто философствуем на тему нынешней эмансипации, о патриархальном воспитании и о реформации социума. Вот так надо мотивировать своих детей - жить и идти в ногу со временем! Спасибо", - рассказала она о прогрессивном дедушке и замотивировала остальных его примером.

В подарок имениннику Регина сделала альбом, куда поместила памятные фото. На черно-белых кадрах можно увидеть снимки юбиляра в молодости. "А еще я уяснила, что один из самых ценных подарков - это альбом. Сейчас ведь большая редкость", - написала ведущая.

Фото: Регина Тодоренко с семьей (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, что ранее Тодоренко опубликовала редкое фото с сестрой и показала, как выглядит ее родственница.

Невероятное счастье: Регина Тодоренко умилила фото с сыночком и откровениями о семье Покорительница волн: Регина Тодоренко занялась серфингом на Бали
Новости Украины Регина Тодоренко
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь