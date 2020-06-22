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Как можно быть такой милой? Ким Кардашьян восхитила красотой на детском фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.06.2020 - 18:25
Как можно быть такой милой? Ким Кардашьян восхитила красотой на детском фото
Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда показала много редких фото

Ким Кардашьян – одна из самых активных звезд в сети Instagram. Она регулярно показывает свою жизнь во всех ее красках: начиная от карьерных достижений до семейных милых фото. В эти выходные повод нашелся значимый – День отца. В честь такого праздника теледива, бизнесвумен и юрист опубликовала массу фото. Начала она с поздравления отца своих детей – любимого супруга Канье Уэста. «С Днем Отца лучшего папу!!!! Спасибо за то, что сделал жизнь такой веселой! Ты даришь нашим детям самую классную жизнь! Я так тебя люблю!!!», – написала Ким в посте. На фото фигурируют все члены знаменитого семейства: Ким, Канье, а также четверо их детей. На втором фото также фигурирует отец Канье. Пост собрал, как обычно, рекордное число лайков – более 2 миллионов.

Как можно быть такой милой? Ким Кардашьян восхитила красотой на детском фотоКак можно быть такой милой? Ким Кардашьян восхитила красотой на детском фото

Ким с семьей (фото: instagram.com/kimkardashian)

Но на этом знаменитая красавица решила не останавливаться. Она опубликовала детское фото, чтобы почтить память своего отца. «Как бы я хотела, чтобы ты был здесь, чтобы отпраздновать День отца вместе! С Днем Небесного Отца, лучшему отцу всех времен!», – такую подпись она оставила под милым архивным снимком. На нем фигурирует отец популярных во всем мире сестер – Роберт Кардашьян, а также его старшие дочери Кортни и Ким. Малышки целуют папу в щеки, а он их обнимает. Одеты они одинаково: в широкие джинсы с отворотами, а также белые футболки и белые кеды. Волосы обеим девочкам собрали в высокие хвосты, украсив их белыми резинками. Видимо, даже в самом раннем возрасте они уже любили выделяться стилем.

Как можно быть такой милой? Ким Кардашьян восхитила красотой на детском фото

Ким с отцом и сестрой (фото: instagram.com/kimkardashian)

Такой трогательный снимок невероятно умилил поклонников Ким. Они оставили ей массу приятных пожеланий и слов. Многие отметили, что отец Ким был прекрасным человеком.

  • Он так гордится всеми вами, он всегда с вами
  • Он бы был очень горд!
  • Красивая семья
  • Слишком милые
  • Он сделал такую огромную работу, вырастив тебя, Ким. Ты стала такой прекрасной мамой
  • Это так прекрасно. Я сочувствую тебе, Ким, но ты – самое большое вдохновение, которое я знаю. Я не знаю, как ты делаешь это
  • Самые хорошенькие и самые лучшие
  • Как можно быть такими милыми?

Как можно быть такой милой? Ким Кардашьян восхитила красотой на детском фото

Как можно быть такой милой? Ким Кардашьян восхитила красотой на детском фото

Как можно быть такой милой? Ким Кардашьян восхитила красотой на детском фото

Как можно быть такой милой? Ким Кардашьян восхитила красотой на детском фото

Как можно быть такой милой? Ким Кардашьян восхитила красотой на детском фото

Как можно быть такой милой? Ким Кардашьян восхитила красотой на детском фото

Как можно быть такой милой? Ким Кардашьян восхитила красотой на детском фото

Комментарии к посту (фото: скриншот instagram.com/kimkardashian)

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Ким КардашьянКанье Уэст
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