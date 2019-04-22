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Моя стратегия: Джамала заряжает позитивом и мудрыми словами

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.04.2019 - 14:36
Моя стратегия: Джамала заряжает позитивом и мудрыми словами
Джамала

Джамала также процитировала Alyona Alyona

Джамала в последнее время очень часто делится с поклонниками различной жизненной мотивацией и словами вдохновения. Не стал исключением и один из последних постов украинской исполнительницы. Так, на своей instagram-страничке Джамала написала, что для нее значит с надеждой смотреть в будущее. К примеру, певица подчеркнула, что в ее понимании оптимизм – это твоя собственная стратегия. Также она воодушевила фанатов словами о вере в будущее.

"Для мене оптимізм - це моя власна стратегія. Якщо ви не вірите, що краще майбутнє можливе, ви ніколи не зробите крок, який приведе до нього. Якщо ви вважаєте, що немає надії, її не буде. Обіймаю!" – пишет Джамала.

Также певица процитировала слова из песни "Відчиняй" украинской рэп-исполнительницы Alyona Alyona:

"Відчиняй свої двері для нас, Відчиняй вже тепер...»

Свой пост Джамала сопроводила не менее иллюстративным фото, на котором певица запечатлена в движении – она открывает дверь. При этом Джамала искренне улыбается, на улице хорошая погода.

Джамала

Жизнерадостная Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники исполнительницы поспешили прокомментировать ее новый пост. Многие согласились со словами своей любимицы:

  • Я согласна с вами. Надежда умирает последней!
  • Когда смотрю на вашу улыбку, негатив обходит меня стороной!
  • Безмежно люблю! Гарного дня і дякую за фото)
  • Джамала, вы очень мудрая и глубокая, всегда умеете настроить на ПОЗИТИВ.
  • Будь оптимізмом, будь як Джа)
  • Лучшая!
  • Мудрі слова!
  • Прекрасная)

Отметим, что Джамала также очень активно делится с поклонниками уютными и очень трогательными семейными фото. Интересно, что когда сыночку певицы исполнился год, она наконец стала показывать его лицо.

Так, совсем недавно Джамала умилила трогательными кадрами с мужем и сыном. Счастливая семья прогулялась по городу.

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