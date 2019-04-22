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Моя стратегія: Джамала заряджає позитивом і мудрими словами

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.04.2019 - 14:36
Моя стратегія: Джамала заряджає позитивом і мудрими словами
Джамала

Джамала також процитувала Alyona Alyona

Джамала останнім часом дуже часто ділиться з шанувальниками різною життєвою мотивацією і словами натхнення. Не став винятком і один з останніх постів української виконавиці. Так, на своїй instagram-сторінці Джамала зазначила, що для неї означає з надією дивитися в майбутнє. Наприклад, співачка підкреслила, що в її розумінні оптимізм – це твоя власна стратегія. Також вона надихнула фанатів словами про віру в майбутнє.

"Для мене оптимізм - це моя власна стратегія. Якщо ви не вірите, що краще майбутнє можливо, ви ніколи не зробите крок, який приве до нього. Якщо ви вважаєте, що немає надії, її не буде. Обіймаю!" – пише Джамала.

Також співачка процитувала слова з пісні "Відчиняй" української реп-виконавиці Alyona Alyona:

"Відчиняй свої двері для нас, Відчиняй вже тепер...»

Свій пост Джамала супроводила не менш ілюстративним фото, на якому співачка зображена в русі – вона відкриває двері. При цьому Джамала щиро посміхається, на вулиці гарна погода.

Джамала

Життєрадісна Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники виконавиці поспішили прокоментувати її новий пост. Багато погодилися зі словами своєї улюблениці:

  • Я согласна с вами. Надежда умирает последней!
  • Когда смотрю на вашу улыбку, негатив обходит меня стороной!
  • Безмежно люблю! Гарного дня і дякую за фото)
  • Джамала, вы очень мудрая и глубокая, всегда умеете настроить на ПОЗИТИВ.
  • Будь оптимізмом, будь як Джа)
  • Лучшая!
  • Мудрі слова!
  • Прекрасная)

Зазначимо, що Джамала також дуже активно ділиться з шанувальниками затишними і дуже зворушливими сімейними фото. Цікаво, що коли синочку співачки виповнився рік, вона нарешті стала показувати його обличчя.

Так, зовсім недавно Джамала умилила зворушливими кадрами з чоловіком і сином. Щаслива сім'я прогулялася по місту.

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