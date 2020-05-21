Моя первая вышиванка: жена Дмитрия Комарова показала архивное фото себя 17-летней

Бессменный ведущий передачи "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров проводит карантин с любимой женой Александрой Кучеренко. Бывшая "Мисс Украина", а нынче студентка и телеведущая балует любимого кулинарными изысками и показывает в сети, как поддерживает форму во время самоизоляции. При этом Дмитрий признается, что ему уже очень сложно сидеть в четырех стенах, ведь он привык смело отправляться в самые опасные уголки нашей планеты. 21 мая в Украине отмечается День вышиванки и многие звезды хвастаются своими этно-нарядами.

Саша же решила показать свою первую вышиванку и поделиться историей ее появления. Девушка опубликовала архивный кадр, на котором ей всего 17 лет. Кучеренко позирует в белом платье-вышиванке с вышивкой красных и синих цветов и оголенными плечами. Тонкую талию она подчеркнула пояском и лучезарно улыбается на камеру.

По словам красотки, снимки именно с этой фотосессии она отправляла на кастинг конкурса красоты "Мисс Украина".

Фото: Александра Кучеренко (instagram.com/aakucherenko)

"День, коли стрічка новин рясніє українською вишивкою і стає неймовірно красивою)) На цьому фото мені 17 років, і це - моя перша вишиванка. Виробляли її на замовлення у моєму рідному Дніпрі, а пасок до неї я купила вже на Андрївському узвозі, коли переїхала в Київ. Потім була ця, одна з перших моїх професійних фотосесій, фото з якої я далі надсилала на кастинг #місукраїна Роки ідуть, а пам’ять залишається. Вона захована у різнобарвних українських візерунках, витканих на полотні. Кожен сам вишиває свою історію життя, а вишиванки зберігають її в собі. Тому так важливо цінувати цю традицію і берегти пам’ять поколінь. Це фантастичне вбрання личить кожному українцю і своїми нитками єднає всіх нас, де б ми не були. Зі святом вишиванки, друзі!" - поделилась Кучеренко.

Поклонники не поскупились на восхищенные комплименты для супруги Комарова и отметили, что Саша совсем не изменилась и все такая же красавица украинка.

Сашуня вы просто чудо- расчудесное

Эхх, Украиночка!) хорошенькая )

Не змінилася, красуня)

Красуня

така світла та добра дівчина) дивлячись на тебе теплішає в душі)

Замечательно!

Ви неймовірна!

Дуже гарна

така красива україночка!

Невероятной красоты Саша

Взагалі не змінилася! Красуня

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Ранее жена Дмитрия Комарова Александра Кучеренко раскрыла секреты ухода за собой и сообщила, что она отдает предпочтение натуральности.