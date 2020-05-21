Моя перша вишиванка: дружина Дмитра Комарова показала архівне фото себе 17-річної

Беззмінний ведучий передачі "Світ навиворіт" Дмитро Комаров проводить карантин з коханою дружиною Олександрою Кучеренко. Колишня "Міс Україна", а нині студентка і телеведуча балує коханого кулінарними шедеврами і показує в мережі, як підтримує форму під час самоізоляції. При цьому Дмитро зізнається, що йому вже дуже складно сидіти в чотирьох стінах, адже він звик сміливо вирушати в найнебезпечніші куточки нашої планети. 21 травня в Україні відзначається День вишиванки та багато зірок вихваляються своїми етно-нарядами.

Саша ж вирішила показати свою першу вишиванку і поділитися історією її появи. Дівчина опублікувала архівний кадр, на якому їй всього 17 років. Кучеренко позує в білому платті-вишиванці з вишивкою червоних та синіх кольорів і оголеними плечима. Тонку талію вона підкреслила паском і променисто посміхається на камеру.

За словами красуні, знімки саме з цієї фотосесії вона відправляла на кастинг конкурсу краси "Міс Україна".

Фото: Олександра Кучеренка (instagram.com/aakucherenko)

"День, коли стрічка новин рясніє українською вишивкою і стає неймовірно красивою)) На цьому фото мені 17 років, і це - моя перша вишиванка. Виробляли її на замовлення у моєму рідному Дніпрі, а пасок до неї я купила вже на Андрївському узвозі, коли переїхала в Київ. Потім була ця, одна з перших моїх професійних фотосесій, фото з якої я далі надсилала на кастинг #місукраїна Роки ідуть, а пам’ять залишається. Вона захована у різнобарвних українських візерунках, витканих на полотні. Кожен сам вишиває свою історію життя, а вишиванки зберігають її в собі. Тому так важливо цінувати цю традицію і берегти пам’ять поколінь. Це фантастичне вбрання личить кожному українцю і своїми нитками єднає всіх нас, де б ми не були. Зі святом вишиванки, друзі!" - поділилася Кучеренко.

Шанувальники не поскупилися на захоплені компліменти для дружини Комарова і зазначили, що Саша зовсім не змінилася і все така ж красуня українка.

Сашуня ви просто диво - пречудесні

Ехх, Україночка!) гарненька )

Не змінилася, красуня)

Красуня

така світла та добра дівчина) дивлячись на тобі теплішає на душі)

Чудово!

Ві неймовірна!

Дуже гарна

така гарна україночка!

Неймовірної краси Саша

Взагалі не змінилася! Красуня

Скріншот коментарів

Раніше дружина Дмитра Комарова Олександра Кучеренко розкрила секрети догляду за собою і повідомила, що вона віддає перевагу натуральності.