"Моя Мадонна": Леся Никитюк восхитилась образом Даши Астафьевой

Певица и модель Даша Астафьева - очень разноплановая артистка, ведь она может прекрасно вжиться как в роль соблазнительной полуобнаженной красотки, так и предстать нежной и женственной. Недавно она приняла участие в съемках нового шоу на Новом канале под названием "Шалена зірка".

На своей странице в Instagram Даша показала свой эффектный образ, который она примерила на съемках. Она предложила подписчикам угадать, кого же она изображает, и большинство правильно догадались, что всемирно известную певицу Мадонну. В похожем образе та позировала для своего нового альбома Madame X.

Астафьева же предстала в белой блузке, черной юбке миди, длинных кожаных перчатках и колготках в сетку. Изюминкой наряда стала повязка на один глаз красного цвета, и широкий пояс ей в тон.

"Новое шоу на @novy_channel - сплошные мурашки...", - отметила артистка, добавив хештег шаленазірка.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

На еще одном кадре стилисты поправляют ей наряд и прическу.

"Guess who?" - написала Даша ("Угадай кто?" - прим. ред.).

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Одной из первых эффектный образ Астафьевой оценила украинская телеведущая Леся Никитюк.

"Ты невероятная!!! Моя Madonna", - восхитилась Леся.

"Цьооооооммм", - ответила ей Даша, добавив множество сердечек.

Скриншот поста (instagram.com/da_astafieva)

Пользователи сети поспешили оставить свои догадки относительно образа певицы.

Madame X

Тропикана!)

Це щось

Ну точно Мадонна

Мадонна

Пират штоле?

Под Мадонну...

Типа Мадонна

Пиратка!!!

Как круто!!!!!

Скриншот комментариев (instagram.com/da_astafieva)

А вот так выглядит сама Мадонна.

Фото: Мадонна (instagram.com/madonna)

Напомним, Даша Астафьева умилила необычной фотосессией со своей любимой собакой Чичико. При этом певица и ее питомец примерили похожие наряды.

Ранее чувственная Даша Астафьева обнажила грудь на откровенных фото. Полуобнаженная певица едва покрылась обрезом белоснежной ткани.

Также Даша Астафьева внезапно проехалась в метро, вызвав недоумение в сети.