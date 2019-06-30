"Моя Мадонна": Леся Нікітюк захопилася образом Даші Астаф'євої

Співачка перевтілилася в світову знаменитість
Співачка і модель Даша Астаф'єва - дуже різнопланова артистка, адже вона може чудово вжитися в роль спокусливої напівоголеної красуні, так і постати ніжною та жіночною. Нещодавно вона взяла участь у зйомках нового шоу на Новому каналі під назвою "Шалена зірка".
На своїй сторінці в Instagram Даша показала свій ефектний образ, який вона приміряла на зйомках. Вона запропонувала підписникам вгадати, кого вона зображує, і більшість правильно здогадалися, що всесвітньо відому співачку Мадонну. У подібному образі та позувала для свого нового альбому Madame X.
Астаф'єва же зображена в білій сорочці, чорній спідниці міді, довгих шкіряних рукавичках і колготках у сітку. Родзинкою вбрання стала пов'язка на одне око червоного кольору, і широкий пояс їй в тон.
"Нове шоу на @novy_channel - суцільні мурашки...", - зазначила артистка, додавши хештег шаленазірка.
Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)
На ще одному кадрі стилісти поправляють їй вбрання та зачіску.
"Guess who?" - написала Даша ("Вгадай хто?" - прим. ред.).
Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)
Однією з перших ефектний образ Астаф'євої оцінила українська телеведуча Леся Нікітюк.
"Ти неймовірна!!! Моя Madonna", - захоплювалася Леся.
"Цьооооооммм", - відповіла Даша, додавши безліч сердечок.
Скріншот поста (instagram.com/da_astafieva)
Користувачі мережі поспішили залишити свої здогади щодо образу співачки.
Скріншот коментарів (instagram.com/da_astafieva)
А от так виглядає сама Мадонна.
Фото: Мадонна (instagram.com/madonna)
Нагадаємо, Даша Астаф'єва умилила незвичайною фотосесією зі своєю улюбленою собакою Чичико. При цьому співачка і її вихованець приміряли схожі вбрання.
Раніше чуттєва Даша Астаф'єва оголила груди на відвертих фото. Напівоголена співачка ледь покрилася обрізом білосніжною тканини.
Також Даша Астаф'єва раптово проїхалася в метро, викликавши подив у мережі.