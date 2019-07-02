"Моя любовушка": Топалов растрогал "рассветным" фото Тодоренко из Италии

Регина Тодоренко и Влад Топалов готовятся к пышной итальянской свадьбе. В Сорренто, где сейчас на вилле живут молодожены (хоть пара и расписалась еще в октябре прошлого года до появления на свет сыночка Михаила, тожества у них не было, и знаменитости решили наверстать упущенное) уже съехались звездные гости пары – телеведущие Леся Никитюк и Алина Астровская и экс-коллега Регины по группе Real O Елена Чирва (ранее Елена Винорадова). Ведущая и музыкант пока стараются держать интригу и не называют точную дату свадьбы, зато с удовольствием публикуют живописные фото из солнечной Италии. В сториз Instagram Влад показал снимок любимой жены, которая позирует на террасе, любуясь открывающимися видами.

Звезда "Орла и Решки" стоит к мужу спиной. На ней – короткий белый сарафан в красную полоску, а на ногах – обычные белые тапочки. Ее волосы собраны в удобный высокий пучок. Часы показывают 8.10, а утреннее солнце уже озаряет окрестности Сорренто.

"Моя любовушка куриная", - оригинально подписал Влад снимок жены.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/vladtopalovofficial)

Примечательно, что ранее Регина сообщила о непростом перелете с сыном. Она впервые отправилась в путешествие одна с ребенком и испытала на все "прелести" перемещения на далекие расстояния с малышом. Тогда Регина умолчала о цели своей поездки, а поклонники решили, что она просто отправилась на отдых.

Настоящие намерения ведущей рассекретила ее коллега, украинская теледива Леся Никитюк. Она улетела в Италию с пересадкой в Амстердаме, а в сториз не удержалась и рассказала, о причине своего путешествия. "Я на свадьбу! Регина, жди", - подписала она кадр с бокалом в руке.