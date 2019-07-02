"Моє коханнячко": Топалов зворушив "світанковим" фото Тодоренко з Італії

Регіна Тодоренко і Влад Топалов готуються до пишного італійської весіллі. У Сорренто, де зараз на віллі живуть молодята (хоч пара і розписалася ще в жовтні минулого року до появи на світ синочка Михайла, свята у них не було, і знаменитості вирішили надолужити згаяне) вже з'їхалися зіркові гості пари – телеведучі Леся Нікітюк та Аліна Астровська та екс-колега Регіни по гурту Real O Олена Чирва (раніше Олена Винорадова). Ведуча і музикант поки намагаються тримати інтригу і не називають точну дату весілля, зате з задоволенням публікують мальовничі фото з сонячної Італії. У сторіз Instagram Влад показав знімок коханої дружини, яка позує на терасі, милуючись видами, що відкриваються.

Зірка "Орла и Решки" стоїть до чоловіка спиною. На ній – короткий білий сарафан в червону смужку, а на ногах – звичайні білі тапочки. Її волосся зібране в зручний високий пучок. Годинник показує 8.10, а ранкове сонце осяваює околиці Сорренто.

"Моє коханнячко куряче", - оригінально підписав Влад знімок дружини.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/vladtopalovofficial)

Примітно, що раніше Регіна повідомила про непростий перельот з сином. Вона вперше вирушила у подорож одна з дитиною і відчула всі "принади" переміщення на далекі відстані з малюком. Тоді Регіна змовчала про мету своєї поїздки, а шанувальники вирішили, що вона просто поїхала на відпочинок.

Справжні наміри ведучої розсекретила її колега, українська теледіва Леся Нікітюк. Вона полетіла в Італію з пересадкою в Амстердамі, а в сторіз не втрималася й розповіла, про причини своєї подорожі. "Я на весілля! Регіна, чекай", - підписала вона кадр з келихом в руці.